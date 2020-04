Premieră la Asia Express. Ce se va întâmpla în emisiunea de la Antena 1

Anunț surpriză pentru fanii celei mai iubite emisiuni de aventură din România! Ce se va întâmpla la Asia Express? Urmăritorii show-ului vor fi surprinși de noile vești.

Show-ul Asia Express se apropie de final, iar în acerba competiție echipele rămase se luptă cu ultimele puteri să pună mâna pe trofeu și pe marele premiu. Prima semifinală îi regăsește în aceași aventură din Drumul Comorilor pe: Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Cătălin. Filipinele se pare că au fost floare la ureche față de experiențele din Taiwan pentru vedete.

În prima ediție a acestei etape, Gina le arată din nou drumul spre monedele pe care le ascunde în cele mai ciudate locuri. Multe misiuni țin mult mai mult de norocul pe care și-l face fiecare echipă. Din nefericire, în curând emisiunea va trebui să se despartă de încă doi concurenți care au reușit să rămână în show-ul de aventură mai mult de nouă săptămâni. Cei care rămân sunt din nou puși la încercare, iar limitele le sunt mutate cu un nivel mai sus și mai sus, până când reușesc să ajungă în punctul dorit.

„Ancora este roșie, însa vrem să vă transmitem ceva: v-am simțit acolo alături de noi de la prima amuletă și până acum, în ultimele clipe. #AsiaExpress a fost o nebunie curată, trăită zi de zi, o lună jumate, fără oprire. Am plecat la drum best friends și ne-am întors tot așa. Am trecut prin multe momente în care am zis „ai de capu’ meu”, „să facem ce?” sau „hai c-o facem și pe asta”, în stilul nostru. Sper ca la un moment dat să se vadă într-un episod special oamenii din spatele camerelor, care duc lupta alături de fiecare echipă și fără de care show-ul nu ar exista. Am scos din ghiozdane ceva ce caram cu noi de muuult timp: peruci blonde (mă rog, doar una a mai rămas) pentru reactoarele 3 și 4 cărora le urăm cu acest suvenir metaforic, succes la autostop – bine din ăla cum am tot avut in Filipine și în Taiwan”

Alina Ceușan