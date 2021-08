Poziția cu care Mihaela Rădulescu a aprins internetul. Cum a putut sta în grădină, în costum de baie

Mihaela Rădulescu și-a pus fanii pe jar! Diva de la Monaco a vrut să demonstreze că se bucură de o siluetă de invidiat, așa că s-a lăsat pozată într-o poziție inedită. Îmbrăcată în costum de baie, aceasta a surprins pe toată lumea.

Mihaela Rădulescu este cunoscută pentru formele armonioase, dar, de această dată, vedeta s-a decis să le demonstreze fanilor că este extrem de flexibilă. Aceasta, îmbrăcată într-un costum de baie, s-a fotografiat în timp ce stă în mâini și își sprijină picioarele de un perete.

Bineînțeles, fanii au reacționat imediat în momentul în care au văzut fotografie ce a pus pe toată lumea pe jar. Aceștia au lăudat-o pe Mihaela Rădulescu pentru trupul perfect tonifiat. Vedeta, aflată la vârsta de 52 de ani, nu uită să facă mult sport pentru a se menține în formă.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc, dar aceasta este admirată de femeile din țară și pentru silueta ei. Ea reușește, la vârsta de 52 de ani, să se bucure de forme armonioase, un abdomen sculptat și picioare tonifiate.

Mulți au vrut să afle toate secretele pe care le are diva de la Monaco, așa că Mihaela Rădulescu s-a decis să spună ce face mereu pentru a se menține în formă.

Pe lângă faptul că face sport zilnic, ea nu bea alcool, nu mănâncă sărat seara pentru a nu se trezi umflată la față și are un regim controlat de mâncare în momentul în care se ocupă de câte un proiect de la televiziune, asigurându-se că o aibă o prezență de zile mari în perioada filmărilor.

„Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic.

Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport. În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare.

Nu mănânc sărat seara ca să nu mă trezesc umflată la față. Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei.”, a spus vedeta pentru revista Viva!.