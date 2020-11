Marele secret al Mihaelei Rădulescu pentru silueta perfectă. Cum reușește s-o facă, la 51 de ani

Cine nu o cunoaște pe diva Mihaela Rădulescu?! La 51 de ani are numai apariții impecabile și nu își arată vârsta. Prezentatoarea emisiunii ”Ferma”, de la Pro TV, a dezvăluit fanilor secretele siluetei sale perfecte.

Astfel, Mihaela Rădulescu a spus că nu este vorba despre vreun efort, ci doar de disciplină și organizare.

”Nu e chiar efort, când e cu disciplină și organizare. Îmi face plăcere să mă dezmorțesc dimineața cu sport, muzică, voie bună, nu doar cu o cafea. Mănânc tot ce-mi face poftă, dar nu exagerez, fac tot ce am chef și timp, îmi umplu viața cu iubire, oameni frumoși, pasiuni, muncă, sport, artă, muzică, plimbări prin lume… Da, am și eu griji sau probleme, da, am și eu doruri sau dileme, dar am un pozitivism bine antrenat și cred cu tărie că nu poți arăta bine dacă nu ți-e bine. Nu poți străluci dacă nu-ți bate inima tare pentru cineva. Nu poți să ai fără să dai. Nu poți să fii iubit dacă nu știi cine ești și ce poți. Nu poți fi cel mai bun în meseria ta dacă nu continui să înveți, să te adaptezi. Nu poți să fii fericit dacă îți tot pui la îndoială capacitățile. Nu poți crește un copil fără să-l cunoști cel mai bine. Nu poți avea ce visezi dacă visul e încă pe hârtie, într-un sertar. Cam ăsta-i tot secretul, cred. Sau… adevărurile în care cred eu, de fapt”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru Viva.