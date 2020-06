Poza cu Vulpița de la Acces Direct care i-a revoltat pe fani. Ce se vede în imagine

Internauții au observat îndetaliu o poză cu Vulpița…și pe bună dreptate. Acești vor să găsească singuri adevărul din scandalul dintre Emily Burghelea și Acces Direct. Ce detaliu i-a lucru pe toți?

Internauții au socotit mai bine informațiile aflate în scandalul dintre Emily Burghelea și Acces Direct. Aceștia au încercat să fie atenți la fiecare detaliu, mai ales la ultimele apariții ale Vulpiței de după dezvăluirile controversate ale asistente de televiziune. Din păcate, ceva a ieșit la iveală. La ultima apariție toți au putut să o vadă pe moldoveancă schimbată, mai elegantă decât niciodată și cu o coafură irezistibilă…alături de niște ochi vineți de toată frumusețea.

„Ce o tot machiați…nu e destul că a bătut-o Viorel? / Nici măcar machiajul ăsta nu-i mai acoperă vânătăile…rușine… / Arăți de parcă te-a lovit trenul / Pari mai bătrână cu machiaj”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit Vulpița la fotografia cu pricina. Ultimele zile au fost cuprinse de un scandal imens care a împărțit taberele în două – unii oameni încă nu suportă aparițiile TV ale soților Stegaru, în timp ce alții vor să deslușească misterul știut doar de culisele Acces Direct, fiindu-le milă de tânăra care s-ar părea că este agresată de soț constant.

“Asa cum v-am spus si ieri (n.r.: alaltăieri), am filmat un clip in care am aratat dovezile ce demonstreaza ca spun adevarul. Era normal ca cei de acolo sa incerce sa musamalizeze bataia si sa o faca pe Veronica sa taca cu orice pret. Au spus ca din cauza gratarului de sambata m-ar fi dat afara… dar, stai putin! Daca era asa, de ce am mai intrat in emisiune luni? Upppps! V-am prins cu matan-n sac! Poate ca nu am reusit sa cuprind toate detaliile in vlog, poate nu este editat perfect, eu nu am o redactie intreaga in spate care sa gandeasca fiecare miscare… dar eu am ceva ce ei nu au. Am ADEVARUL de partea mea. ”

Emily Burghelea