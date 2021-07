Poveștile impresionante de viață ale elevilor din Iași care au obținut 10 pe linie la BAC: „Trebuie să depui un efort constant”

Șapte elevi din județul Iași au obținut 10 pe linie la examenul maturității din acest an. În acest fel, Iași se situează pe locul 2, la egalitate cu Botoșani, în topul județelor cu cele mai multe note maxime din România.

Elevii din Iași care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat sunt: Alexia Carson, Răzvan Iulian Mogâldeața, Ilinca Lazăr, Alina Vițel, Iustina Mădălina Răileanu, Lavinia Maria Comandaru și Miruna Savin.

Aceștia sunt elevi ai Colegiului Național Iași, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, Colegiul Național „Emil Racovița” Iași, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași și Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași. Lavinia Maria Comandaru, elevă la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” s-a arătat mulțumită de alegerile sale până în prezent.

„Pot spune că liceul a reprezentat o etapă extrem de importantă în maturizarea mea, iar bacalaureatul a dus la definitivarea acestei experiențe. Am avut parte de un colectiv minunat și de profesori care mereu ne-au stimulat să fim cea mai bună versiune a noastră. Consider că am făcut cea mai bună alegere atunci cănd am ales acest liceu, deși voi urma o cu totul altă specializare. Nu mă aşteptam la această medie, dar pot spune că tot efortul a meritat pe deplin”, a transmis eleva Lavinia Maria Comandaru.