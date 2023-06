Povestea uluitoare a polițistului care a ‘înviat’. A fost găsit după 12 ore la morgă, după ce a fost declarat mort

Un accident rutier i-a arătat ce este moartea unui român. La 12 ore de la accident a fost declarat mort și dus la morgă. Ce s-a întâmplat după, nu o să vă vină să credeți.

Viața unui fost polițist de la Rutieră, Titus Honceriu, bate orice scenariu de film. Destinul lui nu se anunța cu nimic mai fenomenal decât al oricărui tânăr care trăia în “Epoca de Aur”. Șofer pe basculantă la o mină din Hunedoara, s-a gândit să își încerce șansa, când a auzit că se fac înscrieri la Școala de Miliție. A abandonat basculantă cu steril, pe care o conducea în fiecare zi iar după ce a absolvit școala, că șef de promoție, a fost repartizat în Capitală, unde numai cei excepționali ajungeau. Așa a ajuns să lucreze cu Nicolae Andruța Ceaușescu, fratele dictatorului, pe atunci simplu locotenent la Poliția Capitalei, și a fost trimis pe litoral, la Neptun, în timpul vizitelor “tovarășului”.

Dar viața l-a surprins când în ziua de 6 iunie 1972, zi de o importanță maximă pentru Nicolae Ceaușescu: ziua în care Fidel Castro, președintele Cubei, „El Lider Maximo”, a venit în România. Coloana oficială spre aeroportul Otopeni era condusă de motociclistul Titus Honceriu, de la Miliția Rutieră București. Avea doar 29 de ani.

”Eram în misiune, cu sirenele pornite, când din curtea CAP-ului Otopeni a ieșit o căruță cu doi cai. Nu am mai avut timp să frânez, cred că erau doar șapte metri între mine și atelaj. Am intrat în plin în căruța trasă de caii speriați, căruța s-a rupt. Inițial, nu am știut ce s-a întâmplat. M-am ridicat, aveam casca pe cap, dar după câteva clipe mi-am pierdut vederea, m-au cuprins durerile.”, a declarat Titus Honceriu, pentru un site de știri din România.