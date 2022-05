Povestea tulburătoare a fotbalistului care a ajuns alcoolic pe străzi. Jose Mourinho l-a vrut la echipă

Povestea tulburătoare a fotbalistului care a ajuns alcoolic pe străzi. Dawid Janczyk e un nume care nu spune prea multe microbiștilor. Cu toate acestea, el a fost considerat cândva mai talentat decât Robert Lewandowski. Jose Mourinho era dornic să-l aducă la Chelsea, iar alte echipe din Anglia și Spania se băteau pentru el. Cu toate acestea, fotbalistul ce are acum 34 de ani a eșuat în alcool, spre deosebire de colegul său de generație care a devenit unul dintre marii jucători ai lumii.

Povestea tulburătoare a fotbalistului care a ajuns alcoolic pe străzi. Numele de Dawid Janczyk nu spune mai nimic microbiștilor. Cândva, însă, era considerat „copilul-minune” al fotbalului polonez, mai talentat decât Robert Lewandowski, colegul său de la Legia Varșovia.

Despre destinul lui Janczyk a scris publicația spaniolă milenio.com. E vorba de un puști care, la 17 ani, era chemat la Chelsea să dea probe și-l vrăjea pe Jose Mourinho, antrenorul de atunci al grupării de pe Stamford Bridge. Chiar și boss-ul de la Arsenal, Arsene Wenger, l-a sunat ca să-l viziteze pe Highbury. Dar puștiul a ales să meargă la Legia Varșovia unde avea să fie coleg cu alt tânăr promițător, Robert Lewandowski.

La Legia, Dawid Janczyk era considerat mai talentat și cu un potențial mai mare decât Lewa. Janczyk a continuat și în 2007 să iasă în evidență mai mult decât viitorul atacant de la Bayern. El a impresionat cu prestația sa de la Mondialul U20 din Canada, unde a bifat 3 goluri în 4 meciuri. În același an a fost transferat la TSKA Moscova, contra dorinței sale. Acolo, lucrurile au început s-o ia, treptat, la vale.

Nu avea nici 20 de ani, iar acest transfer i-a distrus viața și cariera. La Moscova îi avea drept concurenți pe Wagner Love și Jo Alves, echipa câștigase tripla și nu mai era loc în primul „11” pentru el decât la meciurile de Cupă. A început să bea și de acolo totul a luat-o în jos.

„Nu voiam să merg în Rusia, preferam Spania. Aveam oferte de la Betis, Sevilla, Atletico, dar Legia a decis să mă trimită la ȚSKA. Am început să beau. Nu-mi plăcea și nu mă distram, dar eram singur și beam nonstop”, a scris Janczyk în autobiografia sa.

În 2008, a debutat pentru naționala Poloniei, datorită lui Leo Beenhakker, adunând în total doar 5 partide cu prima reprezentativă. A mers împrumut la Lokeren, 14 goluri în 31 de meciuri, s-a luptat pentru titlul de golgheter cu Lukaku, marele atacant de azi. Dar Janczyk era deja alcoolic, rodul frustrărilor alcoolice acumulate în Rusia.

„Dacă aș putea schimba ceva, nu aș mai merge la ȚSKA. Acolo am început să beau și mi-am distrus viața. Îmi cumpăram vodcă și beam în casă, în pijama. Dacă nu aș fi mers în Rusia, în loc să povestesc acum cum beam, poate povesteam cum câștigam Europa League”, spune fotbalistul în cartea sa.

Între 2011 și 2013, până i-a expirat contractul cu ȚSKA, a fost împrumutat și n-a mai călcat pe la Moscova. Clubul nu-l mai dorea și i-a dat libertatea de a-și căuta o altă formație. A dat probe în Qatar și s-a antrenat cu echipa secundă a Legiei, dar fără succes. A încercat să lupte cu patima alcoolului, internându-se într-o clinică de dezalcoolizare, apoi a recăzut cu furie în aceeași capcană.

Între 2016 și 2018 a făcut terapie pentru dependența de alcool și a început să-și scrie biografia, „Confesiunea mea”, pentru că-l ajuta în tratarea problemelor și spera să ajute oameni care au trecut prin aceleași situații. Din 2018 locuiește singur, are din nou probleme cu băutura și a schimbat până acum peste 12 echipe de amatori din Polonia și Germania.

În 2019 a fost pozat beat, sprijinit de vitrina unui magazin, în timp ce o femeie încerca să-l ajute să se încalțe. După ce această imagine a fost făcută publică, Dawid Janczyk a fost invitat la o emisiune TV pentru a povesti cum a ajuns în acest punct.

„Am probleme în a păstra legătura cu soția și copiii mei. Locuiesc cu părinții, trebuie să-mi schimb domiciliul, dar nu am voie să intru în casa mea din Varșovia, din cauza unor probleme cu soția, pe care încă o iubesc foarte mult. A chemat poliția.

N-am putut să merg nici la ziua fiicei mele, nu m-a lăsat să intru, deși eram treaz. A sunat la poliție, care mi-a permis totuși să-mi văd copilul, după 6 luni. Nici măcar nu mai am cheile apartamentului cumpărat de mine. Nu am unde să dorm, de-asta am fost pozat pe străzi. Nu ar făcut nimeni așa o poză dacă aveam casa mea. Ce să fac?

Acum nu mai beau în fiecare zi, sunt dependent, dar nu beau zilnic. Singura mea terapie este fotbalul și nimic mai mult”, a declarat Janczyk în emisiunea respectivă.