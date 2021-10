Povestea tulburătoare a femeii fără un picior care uimește o lume întreagă. Ce acuzații primește, din păcate

O femeie fără un picior a reușit să cucerească lumea prin povestea ei și să aibă o carieră spectaculoasă în modelling. Aceasta are parte de mulți fani care vor să îi urmeze exemplul, însă se confruntă și cu anumite acuzații dure din partea internauților.

Cherie Louise a primit un diagnostic crunt pe când se afla la o vârstă fragedă. Aceasta a aflat că suferă de cancer osos, astfel că medicii au luat o decizie drastică pentru ca viața ei să fie salvată, așa că i-au amputat piciorul din cauza bolii care a făcut-o să sufere foarte tare.

Tânăra în vârstă de 29 de ani a mărturisit că și-a dat seama pentru prima oară că are o problemă de sănătate în momentul în care febra i-a dat mari bătăi de cap, iar durerile la șoldul stâng nu încetau. Mai mult, în copilărie, aceasta nu reușea să alerge la fel ca alți copii.

Părinții au acționat imediat și au dus-o la mai mulți medici înainte să fie diagnosticată cu cancer osos. Din păcate, ei s-au confruntat cu o decizie dureroasă, așa că au fost nevoiți să accepte operația pentru ca viața fiicei lor să fie salvată. Ei i s-a amputat piciorul stâng și jumătate din bazin.

Cherie a mărturisit că mulți ani nu și-a dorit să iasă în evidență, mai ales pentru că se lupta cu faptul că a trecut printr-o operație grea. Totuși, ea a reușit să treacă peste această problemă legată de încrederea de sine și a devenit extrem de cunoscută în domeniul modei.

Tânăra a reușit să cunoască succesul datorită modelling-ului și să îi ajute pe cei care au o experiență similară de viață să treacă peste probleme și să nu fie puși la pământ de încercările prin care au trecut, însă aceasta și-a dat seama că anumiți internauți îi trimit comentarii negative.

Cherie Louise a explicat că există oameni care nu cred că a trecut printr-o asemenea operație complicată, ba chiar că ar folosi diferite programe pentru a edita pozele.

„Oamenii de pe rețelele de socializare mă acuză că mă prefac că am doar un picior și susțin că îmi scot un picior în photoshop pentru atenție. (…) Oamenii văd, uneori, reflexia unui lucru pe podea și susțin că aceea este dovada faptului că mi-am scos un picior prin photoshop.

Știu că multe comentarii sunt ridicole și ușor de respins, iar unii ar putea să creadă că sunt doar amuzante.

Totuși, pentru mine este destul de enervant, având în vedere tot ce am făcut pentru a supraviețui și a ajunge la un punct în care am încredere în cine sunt și ce arăt, totul pentru ca persoanele să îmi zică faptul că sunt falsă și folosesc photoshop.”, a spus aceasta pentru The Sun.