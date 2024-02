Povestea Teodorei, studenta la Medicină în Madrid discriminată din cauza scaunului cu rotile: „Mi-au sugerat într-un mod foarte intimidant că ar trebui să renunț la facultate”

Maria Teodora Dumitru, românca studentă la Medicină în Madrid, acuză universitatea la care învață că o discriminează pe caz de dizabilitate. În primii doi ani de studenție aici, nu s-a confruntat cu dificultăți, dimpotrivă. Lucrurile s-au schimbat însă acum, când trebuie să facă și practică.

Maria Teodora Dumitru are o poveste de viață cu adevărat impresionantă, presărată de foarte multe ori cu dificultăți greu de înțeles de către un om normal. Pe când avea doar 1 an, a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală și tetrapareză spastică, motiv pentru care nu poate să scrie sau să se deplaseze.

Tânăra se ajută de un scaun cu rotile pentru a-și trăi viața, atât cât se poate în ritm normal. Teodora este studentă în anul 3 la Medicină, la Universitatea Complutense din Madrid, Spania. Ambițioasă din fire, a reușit să învingă toate dificultățile – până acum însă, când situația nu mai stă în mâinile sale.

Cea mai mare bătălie pe care a dus-o Teodora, în calitate de persoană cu dizabilități, este probabil aceasta: nu i se permite practica la spitalul din Madrid pe care l-a ales pentru a studia problemele pacienților. Până recent, a lăudat mereu universitatea la care învață, datorită felului în care a tratat-o.

Într-adevăr, în primii doi ani de facultate nu am avut absolut nicio problemă în ceea ce privește adaptarea cursurilor și a practicilor la dizabilitatea mea. În septembrie a acestui an universitar, am început anul 3 de facultate, ceea ce însemna că urma să începem cursurile în spital, să vedem pacienți și cazuri reale, adică să trecem din sfera teoretică în cea practică”, a dezvăluit Teodora.

Românca a explicat că, odată cu începerea celui de-al treilea an universitar, au început și problemele pentru ea, ca persoană cu dizabilități. Prima provocare a fost reprezentată de faptul că spitalul la care făcea practică nu era prevăzut cu rampe, toalete pentru utilizatorii de scaun rulant și nici lifturi.

Prezentând această problemă vicerectorilor, propunerea lor a fost schimbarea spitalului. Studenta a refuzat acest lucru, fiindcă era singura instituție la care putea ajunge foarte ușor, având toate stațiile de metrou cu lift. Cu atât mai mult cu cât legea spune că toate spitalele publice trebuie accesibilizate.

În circumstanțele date, românca a luat legătura cu o asociație care apără drepturile persoanelor cu paralizie cerebrală din Madrid, a făcut o cerere de adaptare atât a practicii, cât și a clădirii, atașând toate legile care susțin dreptul la educație și incluziune în societate a persoanelor cu dizabilități.

„Ca urmare, am luat legătura cu o asociație care apară drepturile persoanelor cu paralizie cerebrală din Madrid. Am elaborat în scris o cerere de adaptare atât a practicii, cât și a clădirii. Am atașat toate legile care susțin dreptul la educație și incluziune în societate a persoanelor cu dizabilități și am adăugat faptul că nu sunt primul caz de student cu dizabilități care are aceleași limitări fizice ca ale mele și care a terminat aceeași facultate, la aceeași universitate acum mai bine de 10 ani. În teorie, nu aveau argumente pentru a-mi respinge cererea”, a adăugat Teodora.