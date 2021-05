Povestea polițistului de la rutieră care a câștigat o medalie la Campionatul European de Culturism și Fitness

Ca fiecare dintre noi și polițiștii pot avea pasiuni. Unii și-au găsit pasiunea în scris, alții și-o găsesc în sport. Printre polițiștii cu realizări remarcabile în sport se numără și Florentin Corbeanu. Ajuns la 50 de ani, Florentin este polițist în cadrul Biroului Rutier Craiova. De curând acesta a reușit o adevărată performanță sportivă, având în vedere și vârsta sa.

La nivel internațional, de ani buni, se desfășoară tot felul de competiții de culturism și fitness. Federația internațională de Bodybuilding și Fitness, chiar și în pandemie, a decis să-și susțină competițiile europene, dar și cele mondiale. Anul acesta în Spania s-a desfășurat Campionatul European. Locația aleasă a fost Santa Susana, evenimentul desfășurându-se între 14-17 mai 2021.

România a organizat un turneu balcanic la Drobeta Turnu-Severin în perioada 11-13 iunie 2021. În septembrie România va găzdui Campionatul Național, dar și Cupa Europeană. Evenimentele vor fi la Sibiu în perioada 9-12 septembrie 2021.

Lotul României prezent în aceste zile în Spania l-a avut prezent și pe Florentin Corbeanu, la categoria 50 de ani+. Pentru cei care nu îl cunosc, vă spunem că este agen de poliție în cadrul Biroului Rutier Craiova. Este un pasionat de bdybuilding și fitness de câțiva ani, participând la numeroase competiții de gen. A participat la ”IFBB WORLD MASTER CHAMPIONSHIPS” în 2019, atunci ocupând locul 8 la categoria 45-49 de ani.

Anul trecut a fost concurent la Campionatele Naționale ale României, luând medalia de aur la categoria sa. Înaintea rezultatelor impresionate de anul acesta, polițistul Florentin Corbeanu declara anul trecut:

”Este foarte greu. Sunt trei competiţi în această lună. A fost Campionatul Naţional la Sibiu. Urmează în acest weekend Balcaniada la Severin. La mijlocul lui septembrie este Campionatul European în Spania. Această pasiune o am de foarte mult timp, din tinereţe, din anii ’90.

În ’91 am mai fost o dată campion naţional la culturism la juniori. După care am mai rărit antrenamentale, întemedind o familie, a venit Şcoala de Poliţie (…) Am cochetat tot timpul cu sala de sport. Dieta este foarte complicată, dar îi fac faţă, iar sportul nu îmi afectează activitatea profesională”, spune Florentin Corbeanu.