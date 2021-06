Poate că mulți știu povestea lui Moise din Biblie, mai ales pentru că acesta a fost găsit într-un mod uluitor. Totuși, povestea aceasta pare să prindă viață și în zilele noastre, iar la acest lucru nu se aștepta nimeni. Chiar pe râul Gange, istorisirea a devenit reală.

Moise a fost găsit plutind pe râu într-un coș de papirus, iar, de această dată, un bebeluș în vârstă de doar 3 săptămâni a fost găsit într-o situație similară. Copilul se afla într-o cutie de lemn decorată cu imagini ale zeilor hinduși în momentul în care un barcagiu i-a auzit plânsetul și a decis să îl salveze. Bărbatul a vâslit cât se poate de repede pentru a reuși să ajungă în locul de unde se auzeau sunetele.

Nu mică i-a fost mirarea barcagiului în momentul în care a găsit cutia decorată cu imaginile zeilor hinduși. Imediat cum a deschis obiectul, el și-a dat seama cu stupoare că înauntru se afla chiar o mică fetiță ce era îmbrăcată într-o eșarfă roșie. De asemenea, surprizele nu s-au oprit aici pentru bărbat. El a găsit și un bilețel lângă micuță pe care scria numele ei, dar și data la care s-a născut.

Fetița ce a fost găsită plutind pe Gange a primit numele chiar de la revărsarea de apă, anume Ganga. Spre deosebire de Moise, totuși, barcaciul nu a păstrat-o și a chemat imediat autoritățile pentru a elucida cazul bizar. Cei ce au venit au transportat copilul la spital pentru a avea parte de îngrijire specializată după tot ce s-a întâmplat. Apoi, aceasta o să fie dusă într-un centru de copii orfani.

Pentru a se implica în cazul micuței ce a fost găsită plutind într-o cutie pe Gange, autoritățile vor avea grijă de creșterea fetiței și vor suporta costurile. Cât despre gestul curajos făcut de barcagiu, acesta o să primească în curând o casă pentru faptul că nu a stat pe gânduri atunci când a venit vorba de a salva copilul.

Chiar în aceste momente, evenimentul bizar este investigat pentru a se afla ce s-a întâmplat, de fapt. Totuși, până o să fie dat un verdict de către autorități, se poate lua în calcul și varianta unui abandon. Din păcate, aceste situații nu sunt unele neobișnuite în India, mai ales atunci când vine vorba despre comunitățile sărace.

21 day old girl child abandoned by the Ganges in Ghaziabad will be looked after state GOVT..CM @myogiadityanath instructs the admin to take “Baby Ganga” to a children’s home.. pic.twitter.com/Ul2tDfL6as

— Payal Mehta/પાયલ મેહતા/ पायल मेहता/ পাযেল মেহতা (@payalmehta100) June 16, 2021