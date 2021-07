Povestea incredibilă a unui ieșean, fiind unul dintre șomerii care își găsesc cu greu un loc de muncă: „Chiar și cu diploma asta, mă angajează cineva?”

Ioan Iurea are 62 de ani și este unul dintre ieșenii care fac parte din categorie șomerilor care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă. Bărbatul spune că nu mai muncește de 20 de ani. Acum, din cauza vârstei, nu îl mai angajează nimeni.

Ioan Iurea locuiește în satul Perieni, comuna Probota, județul Iași. Acesta a finalizat cursurile organizate de AJOFM pentru șomerii din mediul rural care vor să devină specialiști în creșterea animalelor și cultura plantelor, obținând diploma. Cu toate acestea, îi este greu să-și găsească un loc de muncă din cauza vârstei.

„Chiar și cu diploma asta, mă angajează cineva? Nu mă mai angajează nimeni. Ce mai pot face eu la vârsta mea, la 62 de ani? Unde să mă duc? Am 28 de ani cu tot cu spor de vechime. Dacă o să ne scoată la 70 de ani la pensie, nu cred că o să mai prind vreo pensie. Am muncit și eu cât am mai putut. După aceea m-am rablagit, m-am îmbolnăvit de hernie de disc, tensiune, diabet”, spune Ioan Iurea, în vârstă de 62 de ani.