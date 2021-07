Povestea impresionantă a lui Pedro, brazilianul care a făcut din România a doua casă. Vocea lui Dumnezeu l-a ghidat către convertirea la ortodoxie

De aproximativ doi ani, Pedro trăiește visul românesc, atunci când a dat Brazilia pe România. S-a mutat în Capitala Moldovei, unde este paracliser. Pedro cântă la vioară și vorbește limba română impecabil. Este credincios, vocea lui Dumnezeu l-a ghidat spre conversia la ortodoxie

Pedro Passos este un tânăr de origine braziliană. S-a mutat în urmă cu doi ani în Capitala Moldovei. Aici trăiește visul românesc la care a visat dintotdeauna. Pedro este paracliser la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” Talpalari, din județul Iași. Cu toate că locuiește în România de doar ani, Pedro vorbește românește la perfecție.

„A învăţat extrem de repede. Eu vă spun că sunt absolvenţi de Teologie care nu învaţă atât de repede toate momentele slujbei, tot ceea ce are de făcut. Dar mai important decât atât este maniera în care o faci, atenţia cu care o faci, delicateţea. La început, recunosc, am avut o mică reţinere. Mă gândeam că vine şi din alt spaţiu, abia e convertit la ortodoxie şi deja îl promovăm paracliser? După ce l-am văzut prima dată m-am liniştit. Am înţeles că va fi foarte bine”, a spus pentru TVR Iaşi Constatin Sturzu, paroh al Parohiei Biserica „Naşterea Maicii Domnului Talpalari” din Iaşi.