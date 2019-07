Povestea emoționantă a unui elev de 17 ani care a vrut să își salveze verișorul de la moarte. Ajutați-l pe Sergiu!

A vrut să își salveze verișorul de la moarte, dar s-a accidentat grav și acum are nevoie de sprijin. Este povestea emoționantă a lui Sergiu, un elev de 17 ani din județul Arad, care acum suferă de cancer osos și are un picior amputat. Băiatul are nevoie urgentă de 6.500 de euro pentru tratament și face un apel disperat către cei care au un suflet mare și îl pot ajuta.

Sergiu a vrut să își salveze verișorul de la moarte

În urmă cu doi ani, Sergiu se întorcea de la școală, moment în care și-a văzut verișorul traversând strada fără să se asigure, în timp ce către el se îndrepta o mașină cu viteză. A alergat să îl salveze, dar s-a împiedicat de o bordură, a căzut și s-a lovit foarte tare la picior. A mers la medic, i s-a recomandat să îl pună în ghips timp de 3 luni, dar decizia s-a dovedit a fi o eroare medicală, pentru că piciorul i s-a infectat. Și-a făcut analizele, iar diagnosticul a fost unul crud: cancer. Din păcate, piciorul drept al lui Sergiu a fost amputat.

„Niciodată nu mi-am imaginat că viața mea va fi confruntată cu așa ceva. Din acel moment, toate planurile și visele mele s-au spulberat. Această boală mi-a provocat foarte multă suferință și am fost nevoit să suport o amputare a piciorului drept, din cauza căreia toată viața trebuie să port o proteză”, spune Sergiu.

Sergiu are mare nevoie de ajutor

Elevul de 17 ani are nevoie de medicamente, analize periodice și deplasări la spital, iar toate acestea costă mulți bani. Locuiește într-o zonă izolată din județul Arad, în Santoma și îi este foarte greu să se deplaseze. Tatăl său are grijă de el, iar mama lui muncește, dar cei doi părinți nu pot acoperi toate cheltuielile. Sergiu face un apel către toți cei care au o inimă mare și sunt dispuși să îl ajute prin asociația umanitară Speranță pentru România.

Cei care vor să îl ajute pe Sergiu pot face donații în conturile de mai jos:

BCR (Banca Comercială Română)

ÎN LEI: RO 74 RNCB 001813 82799 00003

ÎN EURO: RO 04 RNCB 0018138279900002

COD SWIFT: RNCBROBU

SUCURSALA: Chișineu Criș, jud. Arad

Raiffeisen Bank

ÎN LEI: RO39 RZBR 0000 0600 1204 2338

ÎN EURO: RO24 RZBR 0000 0600 1218 9757

CODE SWIFT: RZBRROBU

SUCURSALA: Chișineu Criș, jud. Arad

Banca Transilvania

ÎN LEI: RO18BTRLRONCRT0365344401

ÎN EURO: RO65BTRLEURCRT0365344401

COD SWIFT: BTRLRO22

SUCURSALA: Chișineu Criș, jud. Arad