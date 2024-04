Povestea de dragoste dintre Jamila și soțul marocan bate orice film. Nu a fost dragoste la prima vedere: „Nu-mi plăceau pozele lui”

Jamila este una dintre cele mai cunoscute bucătărese din România. Rețetele sale fac furori în mediul online și sunt testate de o mulțime de gospodine. Pe cât de iubită și celebră este ea, pe atât de retras este partenerul ei de viață. Cine este soțul marocan și ce poveste de dragoste ascund.

Cine este soțul Jamilei

Geanina Avram Staicu este una dintre cele mai cunoscute bucătărese din România, care face furori cu proiectul ei online. Rețetele sale sunt foarte apreciate, mai ales pentru că acoperă mai multe zone și sunt realizate într-o manieră originală.

Jamila este foarte iubită de oameni și apreciată, cunoscută mai ales în mediul online. Gospodinele îi urmăresc activitatea și o apreciază pentru toată munca pe care o depune pe canalele ei.

Puțini știu, însă, cine este soțula acesteia. Cei doi sunt împreună de 16 ani și au o relație perfectă, așa cum spune vedeta. Mohamed este de origine arabă dar, cu toate acestea, au reușit să își formeze o familie și astăzi trăiesc o viață de poveste alături de cei doi copii ai lor.

Cei doi parteneri de viață s-au cunoscut în anii studenției și de atunci sunt de nedespărțit. Mohamed o ajută foarte mult pe soția lui în afaceri și o sprijină în bucătărie, pentru că și el este foarte pasionat de acest domeniu, rezonând perfect din toate punctele de vedere.

Cum s-au cunoscut cei doi

Jamila spune că totul a început dintr-o joacă între ei și nu se gândeau că vor ajunge atât de departe. Aceasta a terminat un liceu de limba franceză și, pentru că nu avea un partener cu care să comunice, a ales să intre pe un site special de socializare, unde a dat de Mohamed.

Cei doi s-au împrietenit repede, dar nu se gândeau la ceva serios. Jamila recunoaște că nu a fost vorba despre dragoste la prima vedere, însă a simțit o oarecare atracție destul de repede. Au vorbit tot mai mult, s-au apropiat în timp și așa au devenit de nedespărțit.

„A pornit dintr-o joacă, ca și Jamila, până la urmă. Eu am terminat un liceu de limba franceză și se vorbea foarte mult franceza la mine în liceu. Am intrat pe mIRC, pe chat-ul acela din Franța și acolo l-am întâlnit pe soțul meu. Am vorbit, mi-a dat un blog cu el și nu-mi plăceau pozele lui.

Nu a fost dragoste la prima vedere, pentru că erau niște poze, nu mi se părea ceva extraordinar în pozele alea, nu mă dăduse el pe mine pe spate, dar că nici eu pe el probabil. Nu m-am uitat la el ca la un posibil iubit, soț, era doar un băiat, dar, nu știu din ce motiv, am continuat să vorbim și în afara mIRC-ului”, a spus Jamila pe Kanal D.

Jamila, adevărul despre divorț

Jamila a vorbit public despre căsnicia ei, după 16 ani de relație cu soțul acesteia. A încercat să îl țină departe de ochii curioșilor, mai ales când vine vorba despre bârfe, dar a decis că acum trebuie să intervină și să facă lumină în acest caz.

Se vorbește, de ceva timp, despre faptul că bucătăreasa și partenerul ei a urma să divorțeze. Este mereu sinceră și asumată, pentru că nu are nimic de ascuns, motiv pentru care a procedat la fel și acum.

Bucătăreasa spune că nu se pune problema despre o despărțire între ei, pentru că niciodată nu au vorbit despre acest subiect. Își asumă când spune că lucrurile merg foarte bine între ei, motiv pentru care nu iau în calcul vreo separare, cu atât mai puțin o ruptură definitivă.

“De ziua îndrăgostiților circulă un zvon cum că aș fi divorțat. Pentru că am văzut că acest subiect stârnește curiozitatea multora, vreau să-l clarific. Sunt căsătorită de aproape 16 ani, iar între mine și soțul meu nu a existat niciodată vreo discuție despre divorț. Pur și simplu nu a existat, nici nu știu să va spun de ce. Am pornit în viață pentru a rămâne împreună și nu ne-am gândit să schimbăm asta. Dimpotrivă, avem o căsnicie fericită, ne iubim și ne place să fim împreună chiar și după atât timp. Suntem doi oameni care și-au unit destinele de atâția ani, am trecut împreună peste tot ce ce-a dat viață și ne dorim să rămânem o familie până la final. Dacă se va schimbă ceva, promit că fiu eu cea care va face anunțul pentru a nu există nicio speculație. Până atunci, va doresc să aveți o zi a îndrăgostiților fericită și să va iubiți în fiecare zi de parcă ar fi ultima! LOVE YOU ALL”, a transmis Jamila pe Facebook.