Vedeta din România care a ajuns aproape paralizată. A primit medicamentele greșite din partea doctorilor

Clipe de coșmar pentru o vedetă din România. Artista nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns, în direct, la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Bruneta a povestit cum a ajuns să fie aproape de paralizie, după ce ar fi primit medicamentație greșită din partea specialiștilor. Despre cine este vorba.

Angela Rusu a trecut printr-o adevărată dramă. Invitată în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV, controversata solistă a povestit cum a fost la un pas de a rămâne paralizată, din cauza unui diagnostic greșit pus de medici.

Totul a început în Statele Unite ale Americii, acolo unde Angela Rusu susținea câteva concerte. Într-o zi, artista a acuzat stări de oboseală și și-a pierdut cunoștiința. A fost transportată de urgență la spitalul din Sacramento, pentru analize.

În urma diagnosticului pus greșit, artista a urmat un tratament care i-ar fi înrăutățit starea de sănătate, până când a luat decizia înțeleaptă de a-și reface toate examenele medicale.

Interpreta de muzică populară a mers până în Turcia pentru diferite investigații, acolo unde doctorii i-au administrat tratamentul corespunzător problemelor sale.

Cu lacrimi de emoție în ochi, Angela Rusu a menționat că se bucură de sprijinul soțului ei, Marius, care a asigurat-o că nu o va părăsi niciodată, în funcție de greutățile prin care ar putea trece împreună.

„Din cauza oboselii, a epuizării eu am făcut o sincopă. Am leșinat în aeroport, eram în Sacramento. Mă aflam în turneu. Pur și simplu, corpul meu a cedat. Marius a trebuit să vină după mine în America, pentru că nu am mai putut să vin singură acasă.

În America mi s-a pus un diagnostic foarte grav. Nu a fost corect. Am fost în Turcia până la urmă. Acolo am făcut toate investigațiile și nu s-a adeverit. Am luat medicamentele care mi s-au prescris și eram ca semi-paralizată.

Când am ajuns în Turcia, medicul mi-a spus: dacă continuam să iau acele medicamente încă două luni ajungeam în scaun cu rotile, irecuperabilă.

Vreau să spun pe această cale oamenilor, dacă li se pune un diagnostic grav să ceară și a doua, a treia opinie. (…) Eu eram foarte grav, medicamentele mi-au atacat creierul.

Marius a zis că nu mă părăsește, chiar dacă aș fi într-un scaun cu rotile. (…) Să știți că foarte mulți artiști iau multe antidepresive, nu rezistă. Este un sacrificiu foarte mare. Fără medicamente nu ai cum să reziști.”, a povestit celebra cântăreață de muzică populară la PRO TV.