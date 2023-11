Povestea cruntă de viață a Savetei Bogdan. Bătută de soț, obligată de soacră să nu facă al doilea copil și umilită constant: „Dar banii erau buni” VIDEO EXCLUSIV

Saveta Bogdan este una dintre cele mai iubite artiste din România. Se bucură de un succes formidabil, îi merge bine în plan profesional și este liniștită acum, dar viața ei nu a fost mereu roz. A trecut prin două căsnicii eșuate, agresată de fostul soț și are o poveste tristă în spatele zâmbetului și atitudinii mereu pozitive.

Saveta Bogdan nu a avut niciodată o viață ușoară, mai ales din punct de vedere amoros. Vedeta a mărturisit că și-a iubit mult primul soț, pentru că el a fost prima sa dragoste, dar recunoaște că a pătimit multe din cauza lui.

Se cunoșteau de la 16 ani, iar la 18 ani, artista a fugit de acasă. Vedeta a renunțat la familie de dragul bărbatului iubit, cu care spera să își petreacă tot restul vieții. Deși soacra nu a iubit-o din primul moment în care a văzut-o, nu a renunțat la cel pentru care ar fi făcut orice.

Chiar dacă l-a iubit mult, nu a scăpat de bătăile acestuia. Artista a recunoscut că primul ei soț avea probleme mari cu alcoolul, care a fost și cauza decesului său. Dacă de obicei era un bărbat bun, când bea devenea un monstru și o bătea pe cântăreață până când o lăsa lată.

Cu toate acestea, Saveta Bogdan spune că l-a iubit și a suferit enorm după ce l-a pierdut. Trecea peste orice de dragul lui, dar nu va uita niciodată tot răul făcut și tratamentele pe care i le aplica, deși nu le merita.

Am suferit mult după el, a fost prima mea dragoste. Omul când bea, îți dă un pumn de te trezeai pe jos”, a declarat vedeta.

„La 18 ani m-am măritat cu el. Ce supărare le-am făcut părinților… Eu eram îndrăgostită, am sărit peste gard, a venit și m-a luat cu bicicleta la el acasă. Când m-a văzut mama lui…

Saveta Bogdan spune că lucrurile nu au mers mai bine nici cu al doilea soț. L-a admirat mult pentru faptul că era un om inteligent, de la care a avut multe de învățat. Spune despre el că era atât de deștept, încât se juca cu mintea ei și o traumatiza psihic cum nimeni altcineva nu o mai făcuse.

„Primul a murit devreme, iar cu al doilea soț am stat aproape 30 de ani. Era foarte inteligent, era un tip deștept, știa șapte limbi străine. Era deștept rău, dar nu era un bărbat frumos, nici înalt. Mă tortura inteligent, se juca cu mintea mea.”, spune artista.

Saveta Bogdan recunoaște că fostul ei soț devenise un bărbat gelos, pe care îl deranja că pleacă la spectacole. Dacă l-a început nu era atât de posesiv și îi înțelegea meseria, în timp s-a schimbat din cauza mamei lui, care îl influența negativ și încerca să-l întoarcă împotriva soției.

Niciuna dintre soacre nu a vrut-o, dar cea de-a doua i-a făcut viața amară. Fostul ei soț ținea numai cu mama sa și se comporta urât cu artista din cauza ei, motiv pentru care a refuzat să îi mai facă un al doilea copil. Tot ea ar fi fost cea care a obligat-o să nu mai rămână însărcinată, dar nu recunoștea acest aspect.

Pentru că certurile erau tot mai mari, nu a vrut să îl mai facă tată pentru a doua oară, ceea ce l-a frustrat toată viața și i-a reproșat mereu artistei. Din acest motiv, a făcut copil cu o altă femei, ceea ce a determinat-o pe Saveta Bogdan să divorțeze. Nu a putut trece peste trădare și minciună.

El ținea cu mamă-sa, așa sunt băieții. Am încercat să-l întorc, dar tot ce a făcut el a vrut. Mă duceam să cânt, iar ea spunea: „a plecat pasărea de noapte”. Dar banii pe care îi aduceam îi plăceau”, ne-a mai dezvăluit artista.

Chiar dacă i-au făcut mult rău, nu i-a uitat nici pe foștii soți, dar nici pe mamele acestora. A reușit să lase deoparte ura și dușmănia și le-a făcut toate pomenile de când au plecat din această lume. De altfel, îi vizitează la mormânt când are ocazia și le-a dat de pomană chiar recent, de Sâmbăta Morților: „A fost sâmbăta morților, le-am dat de pomană celor doi soți, dar și celor două soacre, deși niciuna nu m-a iubit. Nu m-au vrut de noră”

Saveta Bogdan a fost mereu transparentă și i-a plăcut să vorbească despre viața sa. În cadrul interviului PlayTalk, a făcut o dezvăluire extrem de interesantă. Nu a vorbit prea mult despre acest subiect înainte, dar a recunoscut cine este colegul care a cerut-o în căsătorie.

Artista a mărturisit că a fost mereu o femeie curtată, apreciată, dar niciun bărbat nu i-a făcut avansuri. A știut mereu să se facă respectată și nu a permis nimănui să îi păteze onoarea, la care ea ține foarte mult.

Saveta Bogdan a dezvăluit, însă, că artistul Gheorghe Turda a cerut-o în căsătorie. Aceasta a refuzat propunerea lui fără să stea pe gânduri, pentru că tocmai ieșise din alt mariaj și nu se gândea să își refacă viața atât de repede.

Celebra interpretă de muzică populară nu s-a gândit niciodată cum ar fi viața ei alături de un coleg de breaslă. Chiar dacă îi plăcea de Gheorghe Turda fizic, pentru că era un bărbat frumos și arătos, nu și-a imaginat să se căsătorească chiar cu cel alături de care urcase de atâtea ori pe scenă.

„Gheorghe Turda m-a cerut de nevastă, dar nu am vrut să mă mărit. Am zis că nu îmi trebuie măritat, pentru că mă despărțisem de fostul soț. Dar m-a cerut în căsătorie Turda, a recunoscut. Dar am zis că nu, nu mă mărit. Nu că nu mi-a plăcut de el, pentru că era un bărbat foarte frumos și este și acum, arată bine, dar nu m-am gândit să mă mărit niciodată cu un coleg”, a mai spus vedeta.