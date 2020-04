Povestea care a făcut înconjurul lumii. Cum și-a regăsit fiul, schimbat la naștere în urmă cu 28 de ani

O mamă și-a revăzut fiul după 28 de ani, de când a fost schimbat la naștere cu un alt copil. Povestea a făcut înconjurul lumii.

O mamă din China a aflat după 28 de ani că băiatul pe care l-a crescut de la naștere nu este sânge din sângele ei. Adevărul a ieșit la suprafață printr-o situație nefericită. Femeia a aflat că nu este mama biologică a băiatului pe care l-a crescut după ce a încercat să îi salveze viața, donându-i sânge, tânărul fiind diagnosticat cu cancer la ficat.

În urma analizelor, aceasta a observat că nu are același tip de sânge cu Zhang, astfel că a cerut un test ADN. Situația a fost limpede apoi, însă, paradoxal, abia atunci au început neliniștile.

Femeia a început să investigheze și a alertat Poliția Locală, în speranța că își va regăsi fiul biologic. În același timp, i-a ascuns băiatului pe care l-a crescut, bolnav fiind, descoperirea făcută, nedorind să îi cauzeze mai multă durere în această perioadă.

Uimitor a fost faptul că, în aceste circumstanțe, s-a produs o minune care arată cert că începuturile sunt speciale, dar mai ales că o mamă are al șaptelea simț. Femeia a mers să raporteze cazul la secția de Poliție unde Guo, fiul ei biologic, lucrează ca ofițer, potrivit dailymail.co.uk.

„Când poliția l-a sunat pentru prima dată pe tatăl meu adoptiv, a crezut că este o înșelătorie. Dar, întâmplător, mama mea biologică a raporta cazul la aceeași secție de poliție unde lucrez. Am fost total perplex. Am crezut că este imposibil să se întâmple așa ceva. Am simțit o furtună de emoții diferite. Este foarte greu de descris cu ajutorul cuvintelor”, a spus Guo.