Povestea Alexandrei, polițista care a cucerit o țară întreagă. Ce a recunoscut acum despre gestul admirabil

O reacție admirabilă vine zilele acestea din partea unui om al legii. Alexandra, o tânără polițistă, a salutat cu mâna la chipiu la vederea unui cadru medical, pe care îl trăsese pe dreapta. Întâmplarea a devenit numaidecât virală. Vezi cum explică tânara gestul remarcabil.

Tânăra polițistă se afla în timpul serviciului în momentul în care a oprit o mașină în zona Unirii. Întâmplarea a făcut ca la volanul acesteia să fie un medic proastăt ieșit din tură. La vederea chipului cadrului medical, Alexandra a luat poziția de drepți. Povestea a impresionat întreaga țară.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au prezentat-o oficial publicului pe tânăra polițistă.

– Bună dimineața! Uitați cartea de identitate, iar aceasta este legitimația. Sunt medic, acum am ieșit din gardă și merg spre acasă

Alexandra are doar 21 de ani și a absolvit Școala de Poliție în 2019. Tânăra a mărturisit că își dorea de mic copil să ajungă polițistă, iar pentru ea respectul are un loc de cinste.

„Nu am medici în familie, dar educația părinților, experiența mea de viață până la această vârstă și școlile prin care am trecut m-au ajutat să ajung la ideea că toată lumea trebuie respectată, indiferent de statutul social“, a declart Alexandra într-o intervenție la TV.

Gestul ei nu a fost trecut cu vederea nici de doctorul care abia ieșise din tură. La rândul lui, medicul a făcut o postare pe rețelele sociale în care povestește că a simțit nevoia de a o saluta pe tânăra polițistă în aceeași manieră frumoasă.

„Am scos legitimația pe geam și i-am spus că sunt medic… A luat poziție de drepți și m-a salutat militărește cu mâna la chipiu! Am simțit nevoia și am salutat-o și eu militărește! Ne-am urat zi bună și am plecat. Respectul începe să reapară… cel puțin pentru aceste două categorii de oameni care sunt inventate pentru a ajuta… Doamne ajută!“, notează medicul pe pagina sa de Facebook.