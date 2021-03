Poveste demna de un scenariu de film. Ce s-a întâmplat cu bărbatul din Iași, declarat mort, cu toate că era în viață

Un bărbat din județul Iași, comuna Răducăneni a fost declarat mort, cu toate că încă era în viață. Într-un final, o obținut în instanță recunoașterea faptului că încă trăiește. Bărbatul a fost declarat mort dintr-o greșeală. Magistrații din cadrul Judecătoriei Răducăneni au admis cererea formulată de Gabriel Constantin Luca. Primăria a fost obligată să anuleze două exemplare ale actului de deces.

Povestea pare a fi demnă de un film de Hollywood, dar s-a întâmplat în România. Bărbatul a fost declarat mort dintr-o greșeală, cu toate că acesta era încă în viață. Magistrații din cadrul Judecătoriei Răducăneni au admis solicitarea bărbatului. Decizia nu este definitivă, ea putând fi contestată.

Procesul dintre bărbat și autorități a început pe 19 ianuarie 2021. Bărbatul le-a cerut ajutorul judecătorilor să constate că este încă în viață și că a fost declarat decedat din greșeală. Se pare că acesta a fost și îngropat, fără ca el să știe.

Povestea a început anul trecut, în luna noiembrie, atunci a fost declarat decedat în acte. Bărbatul a fost dat dispărut de rude pe data de 25 octombrie 2020. Polițiștii au mers la familia lui, au ridicat probe și au luat declarații. După câteva săptămâni, în comună a fost găsit cadavrul unui bărbat. Anchetatorii au luat legătura cu familia bărbatului, pentru a venit să vadă cadavrul, crezând că îi aparține.

Rudele au venit să analizeze cadavrul și au constatat că el este, cu toate că era îmbrăcat diferit. Într-un final, cadavrul bărbatului a fost ridicat de la Medica Legală și a fost îngropat creștinește. Cea care l-a recunoscut pe bărbat a fost mama lui, ea fiind chemată să-l identifice.

„Eu l-am dat dispărut. Au venit cei de la Poliție, am discutat cu ei. După un timp, polițiștii ne-au contactat și ne-au spus că a fost găsit un mort la Grozești. Ne-au cerut să mergem la morgă, să-l identificăm. Părea că este el, dar era îmbrăcat diferit. Am luat mortul acasă, i-am făcut priveghi și l-am îngropat. I-am făcut slujbe, pomeni… S-au împlinit 40 de zile de când l-am îngropat și am zis să-i facem un praznic de Sfântul Ștefan”, a declarat mama lui Gabriel Constantin Luca.