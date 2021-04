Poveste de viață impresionantă. O fetiță din Iași, adoptată în Veneția, își caută cu disperare tatăl biologic

O tânără din Iași, de 29 de ani, nu și-a cunoscut niciodată părinții. Maria Emanuela a fost abandonată la naștere. A aflat că mama sa a murit în urmă cu 9 ani, iar acum își caută disperată tatăl.

Fata s-a născut în județul Iași, orașul Târgu Frumos. Mama a abandonat-o în spital, însă i-a lăsat o scrisoare și o poză înainte să plece. Maria a fost adoptată de o familie de italieni. A primit vestea șocantă la vârsta de 8 ani.

În tot acest timp, Maria a fost doar o singură dată în România, în anul 2014. Atunci a revenit în țară pentru a-și cunoaște părinții biologici. Fata și-a văzut pentru prima dată mama într-o fotografie alb-negru, la 20 de ani.

„Am fost în România în urmă cu 7 ani să îmi caut mama, dar nu am avut nicio veste despre ea. Când m-am întors din România am continuat să îmi caut mama și am făcut primul anunț pe Facebook cu speranța că o să vadă mai multe persoane și o să crească șansele de a o găsi. În urma anunțului mi-am găsit un frate, care atunci avea 16 ani, și el a fost abandonat, și o altă soră, care a avut aceeași soartă”, a declarat Maria Emanuela, fata abandonată la naștere.