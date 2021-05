Poveste de dragoste ca-n filme. Cum a reușit o profesoara din Iași să mențină flacăra iubirii vie timp de 51 de ani

Dragostea adevărată există, iar Doina și Vasile Popovici au cunoscut-o. Cei doi soți s-au iubit în ultima clipă și au ales să-și trăiască bătrânețea împreună, liniștiți, într-un cămin de pensionari.

În urmă cu 4 ani, Doina și Vasile Popovici au mers de mână la ușa căminului. Mai târziu, și-au amenajat o cameră exact pe gustul lor. Doina Demetra Popovici are 86 de ani. A fost soția lui Vasile Popovici timp de 51 de ani. Acesta avea 89 de ani și, din păcate, a decedat în urmă cu un an în căminul unde locuiau.

Cei doi soți din Iași sunt un adevărat exemplu de iubire. Au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de aproape 50 de ani și s-au iubit până în ultima clipă. Cei doi nu au avut niciodată copii, așa că au hotărât să se mute în căminul de pensionari. Doina și Vasile Popovici s-au căsători în anul 1969 și a fost dragoste la prima vedere.

„Am împlinit 51 de ani de căsătorie, aici la cămin. Am primit diplomă de la primar și am sărbătorit aici. A fost foarte frumos. Am avut o viață foarte frumoasă și foarte liniștită. Nu mi-a lipsit absolut nimic, atât doar că nu am avut copii. Ne-a părut rău, am încercat, dar nu am făcut o dramă din asta. Am înțeles că nu se poate și amândoi am primit situația așa cum a fost. Nu am avut copii pentru că nu am putut”, a declarat Doina Demetra Popovici, pensionară.