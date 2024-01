Posturile care pot dispărea de la TV. CNA vrea să le elimine, sunt 5 canale cunoscute

Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au decis amânarea publicării listei must carry a televiziunilor care se declară libere la retransmisie. Cinci dintre posturile TV naționale ar putea să fie eliminate. Cum au reacționat reprezentanții lor.

Decizii dure la conducerea CNA?

În ultimul deceniu, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au purtat o discuție în fiecare an, analizând lista must carry a televiziunilor care se declară libere la retransmisie. Doar că, în anul curent, este prima dată când s-ar putea lua decizii dure.

Unele posturi TV de pe piața media naționale nu și-au măsurat audienţele pe întreg anul 2023, astfel încât riscă să fie eliminate de pe lista must carry. Audiența medie anuală a televiziunilor este livrată de proprietarul audiențelor, respectiv ARMA.

Ce spune legea din mass-media

Lista must carry se referă la posturile TV ce sunt preluate în mod obligatoriu de către companiile de cablu, în limita a 25% din grilă. În fiecare an, au existat televiziuni care au ales să intre în măsurătorile de audiență doar în luna decembrie, astfel încât să poată să fie alese pe lista must carry.

Acest obicei a fost contestat de membrii CNA, însă în fiecare dintre anii precedenți s-a pus în evidență că decizia nu este în atribuţia forului. Legea menționează că CNA trebuie doar să ia la cunoștință lista must carry, apoi să o publice pe site, însă fără a intervenit pentru a scoate sau a adăuga televiziuni.

Care sunt televiziunile ce ar putea să dispară de pe lista must carry

Ca în anii precedenți, și în anul curent s-a ridicat problema televiziunilor care au măsurat audiența doar în ultima lună. Este vorba despre cinci astfel de posturi TV:

Prima News, care a intrat în măsurători pe 23 ianuarie 2023;

Info Romania HD, care a intrat în măsurători pe 1 decembrie 2023;

Aleph Business, din 1 septembrie 2023;

Profi 24, din 1 decembrie;

Zoom TV, din 9 ianuarie.

Ce spun șefii posturilor TV ce ar putea dispărea

În privința Prima News și Zoom TV, membrii CNA au ajuns la concluzia că nu ar trebui să fie probleme privind includerea lor pe lista must carry în mod obligatoriu. Nu la fel a fost și în cazul Info Romania HD, Profi24 şi Aleph Business, care se intenționează a fi excluse.

Iulian Uţă, reprezentant al postului TV Profi24, a explicat că a obținut licența pentru emisiile naționale la sfârșitul lunii ianuarie, fiind apoi preluat doar de un mic operator și, parțial, de Orange. Acesta a subliniat că, pentru efectuarea măsurătorilor, trebuie îndeplinite mai întâi unele condiții tehnice.

Pentru că Orange nu avea unele conexiuni necesare cu reprezentanții ARMA privind dispozitivele tehnice, nu s-a putut da drumul la măsurători decât în ultima lună, a susținut Iulian Uță.