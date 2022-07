Postul Adormirii Maicii Domnului 2022. Cât ține și ce nu este bine să faci în această perioadă

Postul Adormirii Maicii Domnului 2022. Potrivit calendarului creștin-ortodox, postul Sf Marii durează două săptămâni și se încheie pe data de 14 august. Anul acesta, Postul Adormirii Maicii Domnului pică într-o zi de luni. Iată cât ține și ce nu este bine să faci cât ții post.

Când începe Postul Adormirii Maicii Domnului 2022?

Postul Sfintei Marii sau al Adormirii Maicii Domnului 2022 începe pe data de 1 august și durează două săptămâni, până la sărbătoarea Sfintei Mării, care are loc pe 15 august.

Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai importante posturi pentru credincioși. Acesta îi pregătește pentru cele două sărbători ale lunii august, adică Schimbarea la față și Adormirea Maicii Domnului.

De asemenea, în Postul Adormirii Maicii Domnului 2022 se dă dezlegarea la pește într-o singură zi. Credincioșii pot mânca pește doar pe data de 6 august, atunci când are loc Schimbarea la Față a Domnului.

Postul Sfintei Mării este al treilea post din cele patru de peste an. Are o dată fixă în fiecare an și începe pe 1 august. Un lucru interesant este faptul că data când începe postul Sf Marii și durata acestuia au fost uniformizate în toată Ortodoxia abia în secolul XII.

La Sinodul Local din Constantinopol, ținut în anul 1166, patriarhul ecumenic Luca Crysoverghi a hotărât ca postul să înceapă la 1 august și să dureze 14 sau 15 zile, până la Sărbătoarea Adormirii (15 august).

Tradiții și superstiții legate de Postul Adormirii Maicii Domnului 2022

Zilele de post din această sărbătoare ne amintesc tuturor de darurile și virtuțile Maicii Domnului. Potrivit tradiției, în postul Sfintei Marii, natura se pregătește de toamnă. Păsările se pregătesc să plece spre țărmurile calde, iar animalele târâtoare încep să intre sub pământ, pentru a se adăposti de vremea rece care va veni.

Oamenii trebuie să se împace unii cu alții în Postul Adormirii Maicii Domnului. Dacă au fost certați, trebuie să-și rezolve problemele, altfel vor fi mustrați tot restul anului. De asemenea, o superstiție mai veche spune că, cine mănâncă struguri înainte de Schimbarea la Față, va avea dureri de burtă. Strugurii trebuiesc duși la biserică pentru a fi sfințiți.

Se mai spune că cei care nu țin sărbătoarea Schimbării la Față or să sfârșească uscați și gălbejiți, precum florile care se vor ofili începând cu această zi. Nu se spală rufe, iar femeile care fac acest lucru, vor fi năpădite de păduchi și ploșnițe.

În popor, se spune că, dacă femeile însărcinate vor ține acest post, vor naște mult mai ușor, deoarece Fecioara Maria este ocrotitoarea lor. În Postul Sfintei Marii nu se fac nunți, botezuri sau cumetrii, nu se cântă sau dansează și nu se bea alcool sau se fumează.

Rugăciunea care se rostește în Postul Adormirii Maicii Domnului