Portarul lui Dnipro, Valentin Cojocaru, despre fotbalul din Ucraina. Goalkeeperul de 26 de ani a luat calea vecinei României, după a fost transferat de la Farul în toamna trecută. Cojocaru, care nu-și găsea locul în fotbalul românesc, a devenit titular în poarta grupării care se află pe locul 3 în Ucraina, fiind depășită doar de giganții Dinamo Kiev și Sahtior Donețk. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playport, Valentin Cojocaru a vorbit despre situația din Ucraina și diferențele dintre fotbalul de acolo și cel din Liga 1.

Portarul lui Dnipro, Valentin Cojocaru, despre fotbalul din Ucraina. Portarul de 26 de ani a fost cedat de Gică Hagi, de la Farul, toamna trecută, contra sumei de 100.000 de euro. Destinația a fost SK Dnipro-1 din Ucraina, o grupare fără legătură cu o mai cunoscută formație ucraineană, Dnipro Dnipropetrovsk, ce a jucat finala Europa League în 2015, dar a intrat în faliment patru ani mai târziu.

Valentin Cojocaru a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playsport, despre situația din Ucraina, condițiile de pregătire și diferențele dintre fotbalul ucrainean și cel din Liga 1. Goalkeeperul este de părere că una dintre marile diferențe constă în pregătirea jucătorilor.

Valentin Cojocaru trăiește într-un oraș aflat destul de aproape de granița de est a țării, acolo unde Rusia își masează deja trupele pentru ceea ce ar putea fi o posibilă încercare de invadare a Ucrainei. Dar românul spune că în Dnipro, capitala raionului cu același nume, dar și a regiunii Dnipropetrovsk, nimeni nu vorbește despre un posibil război, ci se comportă la fel ca în vremuri normale.

Valentin Cojocaru mai spune că nici antrenorii nu au aceleași sarcini ca cei din România. existând o specializare clară a tehnicienilor.

„N-am mai întâlnit un staff așa bine pregătit. Fiecare antrenor are o sarcină anume. În România, un antrenor are mai multe sarcini, aici nu. Antrenorul se ocupă de chestiunile tactice, de mentalitatea echipei, alt antrenor face fazele fixe, altul se ocupă de partea fizică, sunt foarte bine structurați și antrenorii. Fiecare știe ce are de făcut și asta se vede și pe teren. Terenurile de antrenament sunt foarte bune, iar baza de pregătire este foarte bine construită”, a mai spus Valentin Cojocaru, conform sursei citate.

Valentin Cojocaru a constatat că mentalitatea ucrainienilor, în materie de fotbal, este mai occidentală decât în România, chiar dacă țara se află mai la est.

Valentin Cojocaru s-a referit și la schimbarea de selecționer de la naționala României. El speră ca Edi Iordănescu să-i ofere o șansă, mai ales că evoluează într-un campionat mai puternic decât cel românesc.

„Cu siguranță, dacă voi avea evoluții bune, sunt sigur că mă vor chema și la echipa națională. Sunt un jucător tânăr pentru postul pe care îl joc, așa că nu văd de ce nu aș fi convocat, mai ales că, așa cum ai zis și tu, campionatul din Ucraina este unul mai puternic decât al României. Fiecare selecționer are strategia lui. Nu știu ce strategie are Edi, dar sper că mă va include și pe mine. Am 26 de ani, am o experiență, zic eu, destul de bună, și internațională, și internă. Cred că o selecție la echipa națională mi-ar da mai multă încredere”, a mai spus Valentin Cojocaru în interviul acordat Playsport.