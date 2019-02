Ponta îl ironizează pe Dragnea, după cea mai recentă victorie răsunătoare

PSDragnea a mai pierdut un nou membru în urmă cu câteva zile, iar toate demisiile se pare că se reflectă în noi membri ai partidului Pro România, condus de Victor Ponta.

Coaliția PSD-ALDE a pierdut majoritatea în Camera Deputaților după demisia lui Mihai Tudose din PSD la începutul acestei săptămâni. Fostul premier a îmbrățișat cu două mâini partidul lui Victor Ponta și a dat startul celui mai recent val de migrații din partidul lui Dragnea.

În contextul în care încep să apară din ce în ce mai multe dovezi ale dictaturii liderului PSD, șansele ca Ponta să facă valuri prin electoratul partidului social democrat la următoarele alegeri sunt masive. El se află deja în campanie electorală manifestată prin postări dese pe Facebook. În plus, deși nu a candidat niciodată la nimic din spatele noii funcții și partidul său este proaspăt scos din cutie, are deja sub umbrelă mai mulți senatori și deputați, iar numărul lor crește pe zi ce trece.

La mai puțin de 24 de ore după ce Tudose și-a anunțat demisia din PSD pentru a i se alătura fostului premier, Ponta a făcut o postare ghidușă pe Facebook. aceolo atrage atenția asupra unui articol din presa brăileană. Evenimentul descris în respectivul material este ștergerea numelui lui Tudose de pe pancartele de la intrarea în sediul PSD Brăila. Ponta a comparat gestul respectiv cu o tentativă din partea lui Dragnea de a șterge pagini importante din istoria PSD. Întreaga postarea poate fi parcursă mai jos, iar articolul de pe site-ul debrăila.ro este disponibil aici.

”Comuniștii și fasciștii se ocupau cu rescrierea istoriei – până au ajuns ei istorie!

– acum sunt șterși din istoria PSD Ponta , Tudose, Grindeanu, Mocioalcă, Țuțuianu, Bănicioiu, Nechifor, Dobre, Podașcă, Huncă, Meirosu, Spânu, Petric

– au fost deja șterși Iliescu, Năstase, Zgonea – urmează imediat Firea, Negoiță șamd .

– la toate sediile PSD istoria începe și se termină cu Liderul Suprem înconjurat de bufoni, metrese și fripturisti

Pesediștii care acceptă această situație își merită soarta/ pentru social democrați există acum PRO România!”, a postat Ponta pe Facebook alături de un link.