Poliţistul român s-a născut poet. Un om al legii de la Locală din Botoşani a scris 15 cărţi: „Am cochetat cu rima împerecheată”

Acesta este poliţistul român care s-a născut poet. Un angajat de la poliția Locală din Botoşani a scris nu mai puțin de 15 cărţi. Polițistul spune că a cochetat cu rima împerecheată și, în plus, bărbatul are și o carte de poezii tradusă în limba engleză. Care este cartea lui de suflet.

Romulus Ungureanu, polițist local de 16 ani la Serviciul de Ordine Publică din cadrul Poliției Locale Botoșani, spune că și-a descoperit pasiunea poetică încă din tinerețe, dar abia prin anul 2018 și-a găsit curajul să se oupe de ea.

În anul 2006 și-a susținut examenul de promovare în structura polițienească, iar din ianuarie 2007 și-a început efectiv activitatea de poet. În tot acest timp a rămas angajat la ordine publică, făcând patrule pe străzile din Botoșani.

Înainte să devină polițist comunitar, Romulus Ungureanu a lucrat la o fabrică de confecții, după care a luat calea străinătății, asemenea multora dintre concitadinii săi, în căutarea de noi oportunități financiare.

Romulus Ungureanu a agonisit atâția bani încât să își poată cumpăra o casă, vis care i-a permis să-și asigure liniștea de care simțea că are nevoie. Apoi, și-a căutat un loc de muncă stabil în țară, respectiv de polițist local.

Prin 2018 s-a apucat să scrie poezii. A început cu poezii, însă vrea să treacă la un alt nivel. Proza va fi provocarea pentru propriile sale creații.

„Numărul cărților în prezent este de 13, dar în paralel am mai publicat două cărți, una care le cuprinde pe primele cinci, am vrut un album mai încadrat în ceea ce am debutat.

Iar prima carte care, presupun că la orice poet e cartea de suflet, fata mea mai mare, a făcut facultatea de jurnalistică și a vrut să mă ajute sau să-mi dea un imbold familial și mi-a tradus prima carte, mi-a pus-o în oglindă, versuri românești cu versuri în engleză.

Și deci, una peste alta sunt 15 căți care au văzut lumina tiparului”, spune Romulus Ungureanu, poet și polițist local din Botoșani, potrivit botosaneanul.ro.