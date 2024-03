Podul din Baltimore s-a prăbuşit. Nava a apucat să transmită un semnal SOS înainte de impact. Câţi oameni mai sunt daţi dispăruţi UPDATE

Podul din Baltimore s-a prăbuşit! Conform presei de peste ocean, un pod important din Baltimore, în statul american Maryland, s-a rupt și s-a prăbușit după ce un portcontainer a intrat în coliziune cu acesta, trimițând mai multe vehicule în apă.

Echipajul navei Dali a transmis un semnal SOS, înainte de impactul cu podul din Baltimore

UPDATE 26 martie, ora 17:31: Înainte de impactul cu podul din Baltimore, nava cunoscută sub denumirea Dali, a pavilionului singaporez, a pierdut puterea în motoare. Cu toate că nu a mai putut fi controlată, echipajul vasului a apucat să transmită un semnal SOS.

Guvernatorul statului Maryland, Wes Moore, a declarat marți, 26 martie 2024, că oficialii au reușit să încetinească fluxul de trafic, împiedicând mai multe vehicule să cadă în apă.

Câți oameni au fost dați dispăruți și câți au fost găsiți

Operațiunile de căutare și salvare a oamenilor care au căzut în apă sunt încă în curs de desfășurare. 6 persoane sunt încă de negăsit. Se spune că acestea fac parte dintr-o echipă de constructori care reparau gropile de pe pod în momentul în care s-a prăbușit.

Până la momentul redactării acestor rânduri, alte 2 persoane au fost salvate din apă. Una dintre ele se află la spital, unde primește îngrijiri medicale din partea specialiștilor.

Știre inițială

Podul din Baltimore s-a prăbuşit

Pompierii din Baltimore au anunțat că sunt în căutarea a cel puțin șapte persoane despre care se crede că se află în apă, după ce s-a raportat că o navă de mari dimensiuni s-ar fi izbit de podul Francis Scott Key.

O înregistrare video postată pe X părea să arate cum nava lovește unul dintre suporturile centrale ale podului, făcând ca o mare parte din podul de 2,6 km să cedeze, în timp ce mai multe vehicule au căzut în râul Patapsco de dedesubt. Nava părea să ia foc în timp ce o parte a podului părea să se prăbușească peste ea, trimițând în aer coloane de fum gros și negru.

„Toate benzile sunt închise în ambele direcții pentru un incident pe I-695 Key Bridge. Traficul este deviat. I-695 Key Bridge se prăbușește din cauza unei lovituri de navă. Scena este activă”, a postat Autoritatea de Transport din Maryland pe X.

„Eveniment cu victime în masă în curs de dezvoltare”

Apelurile la 911 au fost primite în jurul orei 1.30, anunțând că o navă care se deplasa dinspre Baltimore a lovit o coloană de pe pod, provocând prăbușirea acestuia, a declarat Kevin Cartwright, directorul de comunicare al departamentului de pompieri din Baltimore. Mai multe vehicule se aflau pe pod în acel moment, inclusiv unul de mărimea unui tractor cu remorcă.

”În acest moment ne concentrăm asupra încercării de a salva și recupera aceste persoane”, adăugând că este prea devreme pentru a ști câte persoane au fost afectate, dar a descris prăbușirea ca fiind un ”eveniment cu victime în masă în curs de dezvoltare”.

Cartwright a spus că se pare că existau unele încărcături care păreau să atârne de pod, creând condiții nesigure și instabile care au complicat operațiunea de salvare, fiind „o urgență gravă”.

Podul din Baltimore s-a prăbuşit lovit de un cargobot sub pavilion Singapore

Matthew West, subofițer de primă clasă pentru paza de coastă din Baltimore, a declarat pentru New York Times că paza de coastă a primit un raport de impact la ora 1.27 ET. West a declarat că Dali, un cargobot de 290 de metri sub pavilion Singapore, a lovit podul, care face parte din Interstate 695.

Dali plecase din Baltimore la ora 1.00 dimineața și se îndrepta spre capitala Sri Lanka, Colombo, potrivit platformei de date maritime MarineTraffic. Synergy Marine Group, administratorul navei Dali, a confirmat că nava a intrat în coliziune cu unul dintre pilonii podului.

Acesta a precizat că toți membrii echipajului, inclusiv cei doi piloți, au fost găsiți și că nu au fost raportate răniți.

Primarul orașului Baltimore, Brandon M Scott, și directorul executiv al comitatului, Johnny Olszewski Jr, au declarat că personalul de urgență se află la fața locului și că eforturile de salvare sunt în curs de desfășurare, după ce podul s-a prăbușit.

Construit în 1977, podul traversează râul Patapsco, o arteră vitală care, împreună cu portul Baltimore, este un nod pentru transportul maritim pe coasta de est a SUA. El poartă numele autorului imnului național american, The Star-Spangled Banner.