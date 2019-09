Podul care îți taie respirația, desprins din Stăpânul Inelelor: unde îl poți vizita

Dacă ești în căutarea următoarei locații de concediu care să-ți taie repirația, podul din clipul de mai jos pare locația perfectă pentru niște selfie-uri de invidiat.

Un pod spectaculos a fost dat de curând în folosință în Vietnam. Acesta a reprezentat o investiție fabuloasă, dar rezultatul este impresionant și nu a durat mult până a devenit un magnet de turiști. Nu de alta, dar decorul este incredibil, iar construcția efectivă pare desprinsă din Game of Thrones sau Lord of the Rings, cu un aer mitic derivat din susținerea podului pe niște mâini gigantice.

Podul din imaginea de mai sus este localizat în apropierea provinciei Da Nang din Vietnam și, de aproximativ un an, își uimește vizitatorii cu accesul la natură și cadrele artistice pe care le oferă. Este cunoscut ca Golden Bridge, un nume apropiat de Golden Gate Bridge din San Francisco.

Podul efectiv pe care se deplasează oamenii este la o altitudine de aproximativ 1400 de metri deasupra nivelului apei și se perindă pe deasupra dealurilor Ba Na. Se întinde pe o distanță de aproximativ 150 de metri și este un pic curbat, pentru un impact vizual sporit. Cele mai remarcabile sunt însă mâinile gigantice amplasate din loc în loc ce par să iasă din munte doar pentru a îmbrățișa această alee pentru muritori.

Partea surprinzătoare și andurantă în același timp este că respectivele mâini nu sunt din piatră, cum ai crede la prima vedere. La fel ca întregul pod, reprezintă responsabilitatea TA Landscape Architecture și sunt realizate din oțel. De fapt, ascund un schelet din oțel și sunt mascate cu niște plăci din același material andurant la intemperii. Luciul este dat de un înveliș din fibră de sticlă. Întreaga construcție a podului a fost realizată în aproximativ un an. Prețul exact al ansamblului este necunoscut, dar face parte dintr-o investiție de aproximativ două miliarde de dolari pentru a aduce aproximativ 1,5 milioane de turiști în zonă în fiecare an.