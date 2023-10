Poartă sau nu Neti Sandu perucă? Cum s-a filmat la coafor: „Să mai zică cineva”

Neti Sandu a fost mereu acuzată de faptul că poartă perucă. Are mereu o coafură perfectă, de ani buni la fel, motiv pentru care mulți cred că nu este părul ei. Celebra vedetă ProTV a vrut să dovedească tuturor că este podoaba ei capilară și s-a filmat direct de la coafor.

Neti Sandu, dovada că nu poartă perucă

Neti Sandu este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Se numără printre cele mai îndrăgite vedete de la ProTV, cu o carieră de mare succes de ani buni. A ajuns la un nivel la care unii doar visează și este iubită de mulți oameni.

Există, însă, și persoane care îi caută defecte. Este renumită pentru coafura ei, cu care s-a afișat încă de la primele sale apariții publice și pe care a decis să o păstreze și acum. Mulți spun, însă, că ar fi, de fapt, o perucă.

Cu scopul de a pune capăt speculațiilor, celebritatea a ales să se filmeze în timp ce se afla la salon să se tundă. Și-a dorit să dovedească faptul că nu utilizează o perucă, după ce chiar și vecinii, care o știu de zeci de ani, i-au pus întrebări în acest sens.

„Să mai zică cineva că nu e părul meu. Eu am mai făcut dimineața demonstrație cum îl coafez, dar tot nu vor să înțeleagă”, a spus Neti Sandu, direct de pe scaunul de la salon.

Secretul pentru un păr perfect

Neti Sandu are, de mai bine de 30 de ani, un păr perfect. Este mereu aranjat, vopsit și are un aspect sănătos, motiv pentru care fanii se gândesc fie că are perucă, fie că face eforturi foarte mari ca să îl mențină așa.

Vedeta a dezvăluit, însă, că nu face absolut nimic cu părul ei. Nu folosește tratamente minune, nu merge la specialiști să recurgă la tehnici speciale, ci doar îl spală și are mereu același ritual simplu.

Norocul ei este că are un păr sănătos, puternic, ce reține apa și asta îl face mereu strălucitor. Atunci când îl aranjează, acesta rămâne intact toată ziua și, din acest motiv, are mereu apariții impecabile.

„Mă coafează dimineaţa şi eu nu mai dau cu peria pe el, pentru că nu e nevoie. Stă perfect, nu se mai mişcă şi din acest motiv şi pare perucă. Că nu trebuie să-i fac absolut nimic. E o calitate anume de păr: păr sticlos, adică firul e tubular şi reţine apa şi de aceea stă aşa plin. După ce mă spăl pe cap şi vreau să mă usuc, trebuie să folosesc două prosoape ca să scot apa din el, pentru că reţine apa. După 25 de ani, nimeni nu poate să accepte că e părul meu. Deşi el mai creşte, eu îl tund, îl vopsesc. Nu, nu e perucă, m-au văzut ei. Ei ştiu sigur, susţin mulţi”, a precizat vedeta pentru clickpentrumfemei.

Cu toate acestea, prea puțini sunt cei ce o cred că nu poartă perucă și chiar a ajuns să fie trasă de păr pe stradă. A încercat chiar și să își schimbe look-ul, dar a simțit că această coafură este singura care o avantajează cu adevărat și o face să arate special.

Drama trăită de Neti Sandu

Vedeta de la Pro TV, Neti Sandu, a avut parte de multe experiențe nefericite în viață, care au marcat-o pe deplin. Printre cele mai grele a fost despărțirea de fostul ei soț și, ulterior, faptul că a fost părăsită printr-un bilet, după 10 ani de relație.

Neti Sandu spune că divorțul a fost experiența care i-a marcat complet viața. Mai dureroasă a fost, însă, relația de 10 ani care a urmat după mariajul eșuat. Bărbatul pe care îl iubea și în care avea încredere a părăsit-o într-un mod plin de dezinteres: printr-un bilet.

„Dacă rămâneam în fosta relație, de 10 ani, nu schimbam nimic, eu credeam că sunt fericită și viața mergea înainte, pentru că eu ziceam că așa trebuie. Acesta a fost evenimentul nefericit care m-a plonjat într-o depresie din care în momentul când am decis să ies a fost salvarea mea. Partea bună a fost că am ajuns aici, să fac ceea ce fac și astăzi, lucru care venea dintr-un hobby. De aici mi s-a schimbat toată viața”, povestea vedeta.

Nu regretă nimic, însă, pentru că relația devenise toxică. Plecarea dintr-o asemenea idilă a ajutat-o să devină femeia puternică de azi, cu o carieră de succes și o viață liniștită.