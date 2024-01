Plecare surpriză de la TV în România. Prezentatoarea părăsește postul

Demisie-șoc la trustul Prima TV! O prezentatoare a decis să încheie colaborarea cu postul grupului Clever, unde a activat timp de trei ani. Este vorba despre Roxana Ghiorghian!

La începutul acestui an, Roxana Ghiorghian a decis să plece de la Prima TV, unde timp de trei ani, a prezentat rubrica Meteo. Jurnalista a confirmat informația pentru paginademedia.ro, dar nu a dorit să ofere și alte detalii.

Roxana Ghiorghian nu este străină de lumea televiziunii! Aceasta a lucrat la Pro TV, în perioada 2017- 2018, la departamentele administrativ și financiar. A făcut, de asemenea, practică la departamentul sport.

„Când am ajuns la sport am început să scriu, apoi am pus și voce, iar trecerea în fața camerelor a fost, practic, următorul pas pe care doream să-l fac. Îmi trăiesc visul! Asta mi-am dorit dintotdeauna. Sunt un om norocos pentru că fac ceea ce îmi place”, spunea Roxana, notează GSP.