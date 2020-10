Plecare surpriză de la PRO TV. A decis să prezinte o emisiune pentru un post concurent

Roxana Hulpe, reporter Știrile PRO TV, urmează să plece din cadrul postului de televiziune, potrivit Paginademedia.ro.

Pleacă de la PRO TV în direcția Prima TV. Roxana Hulpe va fi la pupitrul Focus 18

Jurnalista Roxana Hulpe va pleca de la PRO TV, după cinci ani la postul de televiziune. Reporterul Știrilor PRO TV părăsește televiziunea pentru Prima TV. Hulpe va fi prezentator al uneia dintre jurnale. Sursele publicației numite anunță că va fi la pupitrul Focus 18, principalul jurnal al stației, în zilele de la final de săptămână.

„Ce pot spune este că acum sunt reporter al Știrilor PRO TV”, a declarat aceasta, fiind contactată de publicația menționată anterior.

Înainte de a venit la PRO TV, Roxana Hulpe a lucrat la TVR Cluj timp de doi ani și o scurtă perioadă la Look TV. Este absolventă a facultății de Litere și de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Și Bebe Cotimanis a ales Prima

Bebe Cotimanis a fost ”vocea” PRO TV timp de 25 de ani, încă de la lansarea postului. Actorul a decis să schimbe macazul, alegând să fie ”vocea” Prima TV. El a putut fi auzit, din 5 octombrie, la emisiunile sportive ale grupului Clever – Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K.

„Din 5 octombrie, celebrul actor Bebe Cotimanis va fi vocea postului Prima TV. El este una dintre cele mai cunoscute voci din România şi din această toamnă se va auzi atât pe Prima TV, cât şi pe televiziunile sportive ale grupului Clever, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K”, anunţă postul de televiziune. „În această toamnă, Bebe Cotimanis va anunţa toate noutăţile de la Prima TV odată cu trecerea la emisia HD şi va da „culoare” tuturor materialelor video de promovare ale posturilor sportive Look”, se mai arată în comunicatul emis de postul de televiziune Prima TV.

Clever Business Transilvania a preluat Prima TV în luna septembrie a anului 2020. Grupul media, dezvoltat de Adrian Tomșa, mai conține televiziunea Look Plus și canalele sportive Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4k, televiziunile tematice Agro TV, Profit.ro, cât și site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro şi profit.ro.