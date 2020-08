Plecare surpriză de la Digi 24, după 9 ani. La ce televiziune va merge

Jurnalistul Andrei Tomescu părăsește postul de televiziune Digi24, după nouă ani. Astfel, acesta a demisionat de la stația RCS, iar ultimul jurnal prezentat a fost duminică, în timp ce, de luni, acesta a trecut la un nou loc de muncă.

Plecare surpriză de la Digi 24, după 9 ani

Unde a plecat jurnalistul Andrei Tomescu? Ei bine, acesta s-a alăturat noii televoziuni de știri pe care o va lansa Adrian Sârbu, fondatorul postului de televiziune PRO TV, denumit Alpha News. Acolo, Andrei Tomescu va fi tot prezentator de știri.

„Mi-am dorit ceva nou. Am vrut o schimbare, iar mie îmi plac schimbările. Eram de nouă ani la Digi24 și am simțit nevoia și de altceva”, a declarat Andrei Tomescu, contactat de paginademedia.ro.

De menționat este că Andrei Tomescu lucra pentru postul Digi24 din luna noiembrie 2011, încă înainte ca postul să se lanseze. În ultima perioadă, acesta s-a ocupat de știrile de noapte.

Pasionat de muzică

Andrei Tomescu a mai lucrat, înainte de stația RCS, în locuri precum Europa FM, Antena 1, unde a fost voice-over la Observator, Național TV, Național FM, N24 sau Radio Contact/Kiss FM.

Dar pe lângă iubirea pentru radio și TV, puțini știu că Andrei Tomescu are o mare pasiune pentru muzică.

„Bunicul din partea mamei avea muzica în sânge. Compunea, orchestra, cânta la orice instrument care avea clape. Ceva s-a întamplat, la un moment dat, nu știu ce, dar a spus stop muzicii, a intrat la Drept și s-a făcut jurist. Nici pe mama nu a lasat-o să cânte, deși are o voce dumnezeiască. Eu i-am moștenit pe amândoi. Am făcut patru ani de pian. Logic ar fi fost să fac Liceul de Muzică, apoi Conservatorul, dar tata m-a vrut inginer. I-am promis că o să încerc să ii fac pe plac. În mare măsură am și reușit. Dar, în final, nu eu am ales drumul. Ci drumul m-a ales pe mine”, povestea Andrei Tomescu pentru Digi24.