Plecare bombă de la Digi 24. Și-a dat demisia după 8 ani

Postul de știri Digi24, unul din cele mai importante din ultima vreme din piața media românească de profil, a cunoscut un val de plecări fără precedent, totul culminând cu plecarea uneia dintre cele mai vechi moderatoare.

Publicația online paginademeia.ro, a anunțat astăzi, conform unor surse, faptul că Elena Vijulie Tănase, unul din cei mai vechi membrii ai echipei Digi24, a decis să demisioneze din trustul de presă, după o amânare mai lungă a acestei decizii.

”Este o demisie amânată, în sensul că proiectele mele legate de film documentar și istorie recentă cereau acest lucru. Pandemia a cerut cumva prezența mea ca jurnalist, astfel că am amânat aceste proiecte. În pandemie, am prezentat revista presei internaționale, a fost propunerea mea să fac această rubrică. Am simțit această nevoie pentru publicul din România. Ultima ediție de revista presei va fi duminică, pe 2 august.”, a declarat celor de la paginademedia.ro, jurnalista.