Pleacă de la „Vocea”! „Nu voi mai apărea din următorul sezon”. Vestea care a întrista pe toată lumea

Unul din cei mai longevivi antrenori de la ,,Vocea” a venit cu detalii șocante pentru fani. Cei care iubesc acest proiect au rămas fără cuvinte când au văzut că artistul părăsește celebrul juriu. „Nu voi mai apărea din următorul sezon”, a susținut acesta. Telespectatorii au parte de schimbări uriașe pentru sezonul următor al emisiunii de talente. Ce vedetă și-a luat ,adio’ de la colaborarea cu trustul?

Cine a plecat definitiv de la ,,Vocea”: fanii au rămas surprinși

Schimbări importante la ,,Vocea”! Fanii show-ului cu și despre voce au primit o veste șocantă. Unul din cei mai longevivi antrenori părăsește proiectul după ani buni. Emisiunea se bucură de un succes în întreaga lume, motiv pentru care formatul a fost preluat rapid de țări de peste tot, inclusiv de România.

Telespectatorii sunt obișnuiți cu noi vedete pe celebrele scaune, dar în unele locuri câțiva antrenori au ținut cu dinții de poziția obținută în emisiune. Emisiunea de peste Ocean se desparte acum de Blake Shelton. Producătorul muzical va fi înlocuit în noul sezon de doi mari artiști: Chance the Rapper și Niall Horan, fost membru al trupei One Direction.

Shelton face parte din juriu încă din 2011 și a devenit treptat una din figurile emblematice ale emisiunii. Cel din urmă a colaborat cu foștii concurenți și a produs piese pentru tinerele talente. Bărbatul în vârstă de 46 de ani a oferit și un mesaj pentru fani prin intermediul televiziunii NBC, care difuzează ,The Voice’.

„Mă lupt cu acest lucru de ceva vreme și am decis că este timpul să mă îndepărtez de The Voice. Acest show mi-a schimbat viața din toate punctele de vedere în bine și va fi mereu acasă pentru mine”, a transmis Blake Shelton.

Detalii despre emisiune

The Voice se bazează pe competiția The Voice of Holland, creată în 2010 de producătorul olandez de televiziune John de Mol. Majoritatea țărilor au preluat formatul după succesul garantat avut din primul sezon.

The Voice of Holland a avut premiera pe 17 septembrie 2010 la RTL 4, cu Angela Groothuizen, Roel van Velzen, Nick & Simon și Jeroen van der Boom ca mentori/jurați.

297 de artiști au câștigat The Voice, un concurs de cântat adaptat în 62 de regiuni. Fiecare artist a primit un contract cu o casă de discuri, premiu în bani și titlul de ,,Vocea” țării până la sezonul următor. Anul acesta se așteaptă noi câștigători, mai cu seamă că în țara noastră formatul este extrem de iubit de toți românii.