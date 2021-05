Playmaker și Fotbal Tango, povestea merge mai departe! Marius Mitran, Sorin Chiriac și Cătălin Mureșanu vor fi gazdele celor mai noi emisiuni de sport din România

Povestea merge mai departe cu PlaySport.ro! La numai 6 luni de la lansarea site-ului, lansăm în online, încurajați de numărul mare de cititori, două emisiuni noi de sport. „PlayMaker“ și „Fotbal Tango“ sunt titlurile care vor deveni în curând repere în lumea sportului românesc. Ele vor demonstra că presa sportivă poate și merită să fie făcută și altfel!

Lipsite de clișee, polemici despre arbitraje și discuții fără sfârșit cu personaje care inundă zilnic spațiul de emisie al emisiunilor de sport, „PlayMaker“ și „Fotbal Tango“ promit cititorilor PlaySport.ro că vor fi ca o gură de aer proaspăt în peisajul presei sportive.

Suntem convinși când spunem că „PlayMaker“ nu va fi o altă emisiune în plus, ci emisiunea de sport care va face diferența și îi va cuceri pe adevărații suporteri. Noua emisiune produsă de PlaySport.ro va schimba tempo-ul în peisajul presei sportive, la fel cum playmaker-ul sau numărul 10 conferă ritmul de joc echipei sale.

Aici se va vorbi altfel despre sport. Cum anume? Cu informații verificate, cu multe argumente și cu pasiune din plin! Pentru că sportul nu este doar despre competitivitate și victorie, ci și despre emoție, povești frumoase și personaje de legendă, vă facem cunoștință cu cea de-a doua emisiune, „Fotbal Tango“, care va aduce în fața dvs. vedetele „sportului rege“, cu poveștile lor mai puțin auzite.

La „Fotbal Tango“, jucătorii legendari ai României vor fi tratați cu respect, vor fi ascultați și vor fi arătați, așa cum de puține ori au fost văzuți, generațiilor mai tinere, care au mare nevoie de repere.

Cele două noi emisiuni marca Playsport.ro vor fidifuzate astfel:

„PlayMaker“ își are debutul live, luni, 31 mai, în timp ce prima ediție „Fotbal Tango“ va fi difuzată joi, 3 iunie.

Ambele emisiuni vor putea fi urmărite aici:

Suntem entuziasmați și mândri, totodată, de faptul că editorialistul PlaySport.ro, Marius Mitran, a acceptat invitația de a modera emisiunea „Fotbal Tango“. Cunoscut drept „Maestrul“, Mitran este unul dintre cei mai importanți jurnaliști sportivi din România.

Marius Mitran, prezentatorul emisiunii „Fotbal Tango“:

„PlayMaker“, cea de-a doua emisiune pe care v-o propune PlaySport.ro, va fi prezentată de jurnalistul Sorin Chiriac, editor coordinator al site-ului PlaySport.ro și absolvent al Facultății de Jurnalistică de la Sibiu. În urmă cu 15 ani, Chiriac își făcea debutul în presa sportivă la ziarul „Sport Total“, aflat sub comanda redactorului-șef Marius Mitran.

Sorin Chiriac, prezentatorul emisiunii „PlayMaker“:

”Sunt un consumator de emisiuni online și știu foarte bine ce îmi place să văd la un astfel de format. De aceea, atunci când am primit propunerea de a realiza și modera această emisiune, am avut o singură cerință. Aceea ca Playmaker să fie o emisiune diferită de tot ceea ce există în acest moment. Este drept că la început am știut mai degrabă ce nu vreau să fac, decât ceea ce vreau.

Dar, odată cu cooptarea în echipă a colegului meu, jurnalistul Cătălin Mureșanu, am știut că această emisiune va fi, cu siguranță, altfel! Ne propunem să facem o transmisiune LIVE de o oră la care să te uiți cu plăcere. Unde să afli lucruri inedite, dar unde să și râzi.

Vrem ca PlayMaker să fie o platformă pentru suporteri, care să ne scrie live, să ne întrebe, să dea verdicte, să ne critice și, de ce nu, să ne apostrofeze atunci când vor considera că este cazul. Nu știu ce va ieși, dar vă asigur de un singur lucru: la PlayMaker nu vă veți plictisi!“.