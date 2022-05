Planurile diabolice ale lui Vladimir Putin, dezvăluite de un deputat rus la TV. Lovitura finală care i se pregătește Ucrainei și SUA. Video

Televiziunile rusești nu se sfiesc în a difuza materiale propagandistice împotriva Ucrainei, astfel că un deputat rus a vorbit recent despre masacrele care se pregătesc în Ucraina și SUA. Mai mult, Alexei Zhuravlev, membru al Dumei de Stat din partea partidului naționalist Rodina („Patria”), a vorbit despre folosirea armelor nucleare împotriva SUA, menționând chiar tipul de rachetă pe care l-ar folosi în acest sens.

Apar informații cutremurătoare despre planurile pe care Rusia le-a pregătit în semn de răzbunare față de Ucraina și SUA. Recent, deputatul rus, Alexei Zhuravlev, a revenit în atenția publică cu o nouă serie de amenințări față de SUA și Ucraina.

Potrivit acestuia, Rusia pregătește distrugerea a două milioane de ucraineni după cucerirea țării, fiind numiți de acesta fasciști. Acesta a explicat că, în urma unui sondaj de opinie prezentat în Rusia a rezultat că 40% din ucraineni s-au arătat împotriva înlăturării monumentelor dedicate victoriei în al Doilea Război Mondial.

După un calcul simplu, deputatul a ajuns la concluzia că, cei care se opun vehement reprezintă 5% din populație, astfel că acest procent trebuie înlăturat sub orice formă.

Derapajul deputatului Alexei Zhuravlev nu s-a oprit la situația Ucrainei, cu care luptă pentru a-i cuceri teritoriile, ci a ajuns la amenințarea cu arme nucleare a SUA, despre care a spus că o poate face să dispară cu ajutorul a patru rachete nucleare Satan2.

În continuare, acesta a rostit o amenințare voalată, prin care Rusia avertizează SUA să calculeze bine urmările pe care le poate avea implicarea ei în război de partea Ucrainei.

Urmărește derapajul halucinant al deputatului rus la o televiziune:

On Russian state TV, they discuss not only what it would take to destroy the United States, but also how many Ukrainians have to be massacred. One lawmaker came up with a figure: 2 million. No one in the studio blinked or objected—including the host, who is himself a Duma member. pic.twitter.com/dqywGStxax

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 30, 2022