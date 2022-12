Planul secret al lui Giani Kiriță dacă ar fi câştigat „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Cui i-ar fi donat trofeul: „Nu i-a fost deloc ușor în iadul acela” EXCLUSIV

Giani Kiriță, finalistul show-ului de televiziune „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” (PRO TV), a avut până aproape de finalul producției de televiziune un plan secret. Pe care a ales să-l împărtășească, în exclusivitate pentru Playtech Știri, acum, după ce a ratat la mustață marele trofeu, câștigat de rivala Anisia Gafton.

Giani ne-a dezvăluit ce plan avea, în caz că era desemnat câștigător:

„Atunci când am realizat că voi juca finala concursului, mi-a venit o idee trăsnită. O vreme, am ținut-o pentru mine. Apoi, am împărtășit-o doar câtorva apropiați. Care mi-au confirmat intenția pozitivă. Și despre care acum pot vorbi liber, deorece competiția s-a încheiat.

Mă hotărâsem ca în varianta în care aș fi fost desemnat cumva Rege al Junglei, să-i cedez coroana regală actorului și prietenului meu Cornel Palade!”, ne-a declarat Giani Kiriță pentru Playtech Știri.