Planul pe care îl are Pavel Bartoș la teatru. E o surpriză imensă

Românii s-au obișnuit să îl vadă pe micul ecran, ca prezentator al celebrul show „Românii au talent”, însă marea sa pasiune rămâne scena. Jurnaliștii redacției Ego – Playtech.ro au aflat, în exclusivitate, care este planul pe care îl are Pavel Bartoș la teatru. Actorul pregătește o surpriză uriașă pentru români: „Îmi pun cumva sfletul pe tavă”.

Mereu vesel, cu zâmbetul pe chip, mereu pregătit să servească o replică ce să stârnească hohote de râs, Pavel Bartoș este sarea și piperul emisiunii „Românii au talent” de la PRO TV. Publicul s-a obișnuit să îl vadă pe micul ecran, mulți poate uitând că marea sa pasiune este, de fapt, scena teatrului.

Jurnaliștii redacției Ego – Playtech.ro au aflat, în exclusivitate, care este planul lui Pavel Bartoș la teatru. Actorul va oferi publicului un spectacol aparte, al cărui scenariu a fost scris chiar de el. Pe 18, 19 și 4 decembrie, românii sunt așteptați la „One man aproape show” – rezultatul a trei ani de muncă și pregătiri.

„La „One man aproape show” nu știu dacă mai sunt bilete. Mă bucur interesul atât de ridicat, dar uite că s-au pus în vânzare biletele pentru 4 decembrie, așa că lumea poate să mai cumpere, dar ele să găsesc doar pe site-ul Teatrului Odeon sau la caseria teatrului, deci nu se găsesc pe alte platforme, dar cu mare drag vă învit.

Spectacolul va avea o ciclicitate, va fi o dată pe lună și, știi cum e, mă bucur că lumea vrea. Plus că este un spectacol tare drag mie. E un spectacol născut în pandemie și care am realizat că viața merită trăită din plin. Aveam niște încercări și înainte, dar pandemia cu atât mai mult mi-a confirmat acest lucru: că trebuie să-l scot. Pentru că lumea are nevoie de un astfel de spectacol. Realizezi că, bună rea, tu ai o singură viață și pe aceea trebuie să o trăiești. Așa că trăiește-o din plin”, a declarat Pavel Bartoș pentru Ego.ro.