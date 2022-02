Situația din Ucraina escaladează rapid, iar bombardamentele rusești au făcut deja 198 de victime. Cei mai mulți oameni fug din țară spre Polonia, Republica Moldova sau România pentru a căuta adăpost. În acest sens, întreaga lume este consternată de planul pe care Vladimir Putin l-a pus la punct pentru a invada Ucraina. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că statele din alianță trebuie să continue să susțină Ucraina.

Politicianul spune că președintele rus are un plan mai vechi militarist de a brusca ordinea prin atacuri cibernetice și forță militară. NATO a activat planul de apărare prin dislocarea forței de reacție rapidă.

„Condamnam in cei mai categorici termeni cu putinta invazia Ucrainei de catre Rusia precum si complicitatea Belarusului.

Acest atac brutal si planuit din timp si declansat fara justificare nu va fi trecut sub tacere. Ieri am activat in premiera planurile NATO de aparare.

„Astazi, comandantul suprem al nato a decis dislocarea elementelor de reactie imediata din carul fortei NATO de reactie rapida. O componenta terestra a acestor elemente va fi desfasurata si in Romania”, a mai spus Geoana.