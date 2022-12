Planul incredibil al lui Gigi Becali: „Facem operațiune specială ca Putin”. Ce se va întâmpla cu Petrom

România și Bulgaria au ratat intrarea în spațiul Schengen, după ce Austria și Olanda au votat împotrivă la Consiliul JAI de joi. Veto-ul Vienei a înfuriat clasa politică de la București, iar românii au trecut la amenințări că boicotează firmele austriece. De alfel, mulți dintre ei și-au retras banii de la Raiffeisen, în semn de protest, iar alții propun măsuri usturătoare. De pildă, Gigi Becali vrea „operaţiune specială” ca Putin împotriva Austriei.

Latifundiarul din Pipera are o soluție radicală pentru recuperarea companiilor românești preluate de austrieci. Într-o intervenție telefonică la TV, Becali a recunoscut că participă la boicotarea firmelor austriece din România.

„Eu, de exemplu, am trecut astăzi, aveam nevoie de benzină, nu i-am băgat în seamă. (n.r. – n-a alimentat de la Petrom) Mă simt batjocorit. Dacă era altă țară, nu era problema, dar voi, hoților… am avut și noi două perle, Petrom și BCR. Când au luat BCR, au preluat doar activele, nu și pasivele. Eu aveam un milion jumătate de dolari la Bancorex, am pierdut banii pentru că ei, hoții, angajează cei mai deștepți români, cei mai buni avocați, trafic de influență. Cei mai buni avocați au și niște relații ca să câștige”, a spus miliardarul român la România TV.