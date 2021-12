Planul ambițios al lui Cătălin Moroșanu pentru 2022. Ce vrea să facă fostul concurent Survivor România

Ce plan ambițios are Cătălin Moroșanu pentru anul care vine. Iată ce vrea să facă fostul concurent de la Survivor România, dar și cum își încheie acest an. Sportivul s-a implicat chiar și într-un proiect artistic, iar pentru el, anul 2021 nu a fost unul oarecare, ci unul care l-a schimbat profund.

Cătălin Moroșanu, un sportiv cu mare priză la public, a vorbit despre prezent, dar și despre viitor. Fostul luptător a afirmat că cea mai mare realizare pe anul acesta a fost aceea că și-a schimbat mentalitatea și că a devenit alt om, unul mai cerebral.

„Cred că cea mai mare realizare a mea din anul 2021 este că mi-am schimbat mentalitatea, am devenit alt om, sunt mult mai calculat, am și îmbătrânit, am 37 de ani, gândesc și eu ca un om matur.

Am făcut o introspecție la ceea ce sunt eu și ce ar trebui să fac pe viitor și consider că trebuie să dăm oamenilor, pentru că și viața mi-a oferit foarte multe lucruri frumoase și experiența mea trebuie să o dăruiesc celor din jurul meu. Și dacă pot să fiu mentor pentru cineva, pentru mine e cea mai mare satisfacție.”, a declarat Cătălin Moroșanu pentru wowbiz.ro.