Plantele pe care trebuie să le ai în casă pentru un aer curat. Ce beneficii nebănuite au

Pe lângă aspectul lor decorativ, multe plante de interior sunt capabile să filtreze și să purifice aerul, eliminând substanțele chimice dăunătoare. Sunt frumoase, dau un stil aparte locuinței, dar se pare că au și puterea de a asigura un aer curat. Iată care sunt florile ce nu ar trebui să îți lipsească din casă.

Plantele care asigură un aer curat în casă

În anii ‘80, NASA (Agenţia Spaţială Americană) în colaborare cu Associated Landscape Contractors of America, a studiat mai multe plante și a ajuns la concluzia că unele dintre ele elimină toxinele dintr-un spațiul închis și au capacitatea de a asigura un mediu plăcut, aerisit, perfect pentru locuit. Le găsești oriunde și nu au nevoie de un tratament special.

Feriga este una dintre cele mai bune plante când vine vorba despre purificarea aerului. Are puterea de a spori nivelul de umiditate și oxigen dintr-o cameră și îndepărtează foarte ușor mucegaiul, xilenul și formaldehida. Este toxică pentru animale, dar se întreține foarte ușor, se dezvoltă bine și la umbră, și în medii uscate.

Crizantema, cunoscută și sub numele de „floarea vieții”, se numără și ea printre plantele perfecte pentru interior. Este foarte bună pentru îndepărtarea amoniacului și a benzenului, o substanță considerată periculoasă care se găsește în mase plastice, țigări și substanțe chimice. Despre benzen se mai spune și că are efect cancerigen, dar crizantema are puterea de a-l elimina.

Plantele care purifică aerul

Ficusul este o plantă decorativă populară, care are și capacități puternice de purificare a aerului. Aceasta elimină substanțele chimice precum formaldehida, touluenul și benzina din aer, oferind astfel un mediu mai curat și mai sănătos. Este toxic pentru animale, dar le puteți ține departe de acestea și totul este perfect. Se îngrijește foarte ușor, dar excesul de apă îl poate distruge complet.

Lăcrămioara, cunoscută și sub numele de floarea de pace, este o plantă de interior populară și versatilă. Aceasta elimină substanțele chimice dăunătoare precum formaldehida, tricloretilena și amoniacul. Lăcrămioara este, de asemenea, apreciată pentru capacitatea sa de a îmbunătăți umiditatea aerului, ceea ce poate fi benefic în special în încăperile cu aer uscat. Este o plantă ușor de întreținut și poate înflori chiar și în condiții de lumină redusă.