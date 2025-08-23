Ultima oră
Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei
23 aug. 2025 | 20:46
de Violeta Badea

Planta pe care să nu o aduci niciodată în casă. Aduce ghinion mult şi atrage singurătatea

Diverse
Planta pe care să nu o aduci niciodată în casă. Aduce ghinion mult şi atrage singurătatea
Planta pe care nu ar trebui sa o tii niciodata in casa

Deși hortensia este una dintre cele mai spectaculoase flori prin frumusețea și bogăția sa cromatică, există superstiții vechi care îi atribuie puteri deloc prietenoase. Mulți cred că această plantă aduce ghinion și chiar singurătate celor care o păstrează în interiorul locuinței. Florarii și pasionații de simboluri ezoterice atrag atenția că nu toate plantele frumoase sunt recomandate în casă.

Hortensia, frumusețe cu reputație controversată

Hortensia se remarcă prin inflorescențele mari și colorate, variind de la albastru intens la roz delicat sau alb pur. Este adesea prezentă în grădini și curți, unde adaugă un farmec aparte și creează un decor de poveste.

Totuși, tradițiile populare și credințele transmise din generație în generație susțin că această plantă nu ar trebui ținută în interiorul locuinței. Motivul? Se spune că hortensia are o energie rece, care influențează atmosfera din casă.

Superstițiile arată că, deși aduce armonie și rafinament în exterior, în interior poate atrage certuri, ghinion și, mai ales, singurătate. Persoanele care își împodobesc casa cu hortensii riscă să se confrunte cu tensiuni în relațiile personale sau chiar cu destrămarea acestora.

Planta pe care sa nu o aduci niciodata in casa

Hotensia. Sursa foto: Profimedia

Legende și superstiții despre hortensie

În cultura populară, hortensia este asociată cu trădarea și despărțirea. O legendă japoneză spune că această floare a fost oferită unei femei drept scuză după o neînțelegere, însă darul a fost interpretat ca un simbol al infidelității și al iubirii neîmpărtășite.

De aici și reputația ei de plantă care aduce nefericire în cuplu. În Europa, hortensia a primit de-a lungul timpului porecla de ”floarea singurătății”.

În tradiția populară se crede că, odată adusă în casă, ea poate ”răci” relațiile și poate accentua distanța dintre parteneri. Astfel, multe persoane evită să o păstreze în apartamente sau case, preferând să o admire doar în grădini sau în ghivece aflate pe terase.

Vezi și Planta care te-ar putea îmbogăți. În primii ani, scoți peste 15.000 de euro la hectar, dar apoi poți câștiga și 100.000!

Unde este locul potrivit al hortensiei

Chiar dacă are această reputație controversată, hortensia nu și-a pierdut popularitatea. Este o alegere preferată pentru decorarea curților și a spațiilor exterioare, unde energia ei este considerată benefică și aducătoare de liniște. În plus, în aranjamente florale sau buchete, hortensia simbolizează recunoștința și sinceritatea, fiind adesea oferită la evenimente speciale.

Specialiștii recomandă ca hortensia să fie păstrată mai ales în aer liber, unde frumusețea ei poate fi admirată fără riscurile asociate cu superstițiile. În felul acesta, ea rămâne o floare impresionantă și elegantă, fără să aducă umbre asupra vieții personale.

Vezi și Planta pe care nu e bine să o ai în curte. Pare inofensivă, dar usucă florile și pomii din jur!

Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Horoscopul zilnic, duminică, 24 august 2025. Nativii Rac sunt preocupaţi de bani
Horoscopul zilnic, duminică, 24 august 2025. Nativii Rac sunt preocupaţi de bani
Horoscop
acum 48 de minute
E considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, însă în imagini este de nerecunoscut. Ţinuta „de afaceri” o transformă total
E considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, însă în imagini este de nerecunoscut. Ţinuta „de afaceri” o transformă total
Monden
acum 6 ore
Ce trebuie să adaugi în mâncarea găinilor la final de august. Așa le ajuți să rămână sănătoase în perioada de năpârlire
Ce trebuie să adaugi în mâncarea găinilor la final de august. Așa le ajuți să rămână sănătoase în perioada de năpârlire
Diverse
acum 6 ore
Cele trei zodii care cunosc succesul financiar duminică, 24 august. Vor învârti banii cu lopata în următoarea perioadă
Cele trei zodii care cunosc succesul financiar duminică, 24 august. Vor învârti banii cu lopata în următoarea perioadă
Horoscop
acum 7 ore
Parteneri
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
Click.ro
Răsturnare de situație! Ce spune Hidroelectrica despre majorarea tarifelor la energie
Mediaflux
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Unica.ro