Planta pe care să nu o aduci niciodată în casă. Aduce ghinion mult şi atrage singurătatea

Deși hortensia este una dintre cele mai spectaculoase flori prin frumusețea și bogăția sa cromatică, există superstiții vechi care îi atribuie puteri deloc prietenoase. Mulți cred că această plantă aduce ghinion și chiar singurătate celor care o păstrează în interiorul locuinței. Florarii și pasionații de simboluri ezoterice atrag atenția că nu toate plantele frumoase sunt recomandate în casă.

Hortensia, frumusețe cu reputație controversată

Hortensia se remarcă prin inflorescențele mari și colorate, variind de la albastru intens la roz delicat sau alb pur. Este adesea prezentă în grădini și curți, unde adaugă un farmec aparte și creează un decor de poveste.

Totuși, tradițiile populare și credințele transmise din generație în generație susțin că această plantă nu ar trebui ținută în interiorul locuinței. Motivul? Se spune că hortensia are o energie rece, care influențează atmosfera din casă.

Superstițiile arată că, deși aduce armonie și rafinament în exterior, în interior poate atrage certuri, ghinion și, mai ales, singurătate. Persoanele care își împodobesc casa cu hortensii riscă să se confrunte cu tensiuni în relațiile personale sau chiar cu destrămarea acestora.

Legende și superstiții despre hortensie

În cultura populară, hortensia este asociată cu trădarea și despărțirea. O legendă japoneză spune că această floare a fost oferită unei femei drept scuză după o neînțelegere, însă darul a fost interpretat ca un simbol al infidelității și al iubirii neîmpărtășite.

De aici și reputația ei de plantă care aduce nefericire în cuplu. În Europa, hortensia a primit de-a lungul timpului porecla de ”floarea singurătății”.

În tradiția populară se crede că, odată adusă în casă, ea poate ”răci” relațiile și poate accentua distanța dintre parteneri. Astfel, multe persoane evită să o păstreze în apartamente sau case, preferând să o admire doar în grădini sau în ghivece aflate pe terase.

Unde este locul potrivit al hortensiei

Chiar dacă are această reputație controversată, hortensia nu și-a pierdut popularitatea. Este o alegere preferată pentru decorarea curților și a spațiilor exterioare, unde energia ei este considerată benefică și aducătoare de liniște. În plus, în aranjamente florale sau buchete, hortensia simbolizează recunoștința și sinceritatea, fiind adesea oferită la evenimente speciale.

Specialiștii recomandă ca hortensia să fie păstrată mai ales în aer liber, unde frumusețea ei poate fi admirată fără riscurile asociate cu superstițiile. În felul acesta, ea rămâne o floare impresionantă și elegantă, fără să aducă umbre asupra vieții personale.

