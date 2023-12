Planta care ar putea fi salvarea agricultorilor din România. Costă puţin şi rezistă excelent la secetă, vine din Africa

O nouă speranță încolțește în câmpurile agricultorilor români sub forma plantei-cămilă, cunoscută și sub denumirea de sorg. O cultură originară din Africa, sorgul devine o opțiune tot mai atractivă pentru fermieri, oferindu-le soluții eficiente în lupta contra fenomenelor climatice extreme, în special seceta.

Agricultorii din România găsesc în planta-cămilă, cunoscută și sub denumirea de sorg, un aliat de încredere în lupta împotriva problemelor cauzate de secetă. Această plantă adusă din Africa, devine o speranță reală pentru fermieri, având beneficii notabile și costuri de înființare relativ mici.

Crescătorii de porci, în special, manifestă un interes crescut pentru cultura sorgului, datorită potențialului său de a asigura furaje de calitate și eficiente în ceea ce privește costurile.

Unul dintre avantajele majore ale culturii de sorg este rezistența sa ridicată la secetă, ceea ce devine o soluție esențială în contextul schimbărilor climatice și al fluctuațiilor meteorologice din ultimii ani.

Inițial, agricultorii din țară au experimentat cultivarea sorgului pe suprafețe mici, iar rezultatele prolifice îi determină să extindă această practică. Eficiența resurselor și adaptabilitatea la diverse tipuri de sol fac din sorg o opțiune avantajoasă pentru sectorul agricol.

Specialiștii în agricultură susțin că sorgul reprezintă o alternativă viabilă la culturile tradiționale și oferă oportunități semnificative pentru diversificarea producției agricole.

Constantin Florea, cunoscut pentru inițiativele sale îndrăznețe în agricultură, a adus în prim plan succesul cultivării sorgului pe suprafețe extinse în județul Buzău. Anul trecut, când a însămânțat porumb și rapiță, Constantin a decis să experimenteze cu sorgul, iar rezultatele au fost atât de promițătoare încât a extins drastic suprafețele cultivate cu această plantă.

Sorgul, recunoscut pentru rezistența sa la secetă și nevoile minime de apă, a fost o alegere strategică pentru fermier. Cu toate acestea, Constantin subliniază că, în ciuda calităților sale remarcabile, sorgul are și limitele sale, iar producția medie s-a situat în jurul valorii de 3-4 tone pe hectar în acest sezon.

„Anul trec am avut 200-300 de ha, anul acesta ne-am dus la 800-900 de ha, acuma ne aflăm în plin recoltat pentru cultura de sorg. Chiar dacă este o plantă care rezistă bine la secetă și are necesitați minime, în ceea ce privește aportul de apă are și ea limitele ei și anul acesta, în jur de 3-4 tone este media pe ha la care sorgul a răspuns la nivel de producție”, a spus Cnstantin Florea, director Direcția Agricolă Buzău.