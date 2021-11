Plângere împotriva lui Carmen și Klaus Iohannis. Ce a făcut un bărbat după ce l-a văzut pe președinte

Un bărbat i-a reclamat pe Carmen și Klaus Iohannis la poliție, după ce i-a văzut pe stradă. Acesta a spus că, indiferent de statut, legea ar trebui respectată.

Soții Iohannis au fost reclamați la poliție după ce au încălcat legea. Totul s-a întâmplat la Sibiu, acolo unde cei doi ar putea fi citați de către autorități.

Un bărbat a trimis Ministerului Afacerilor Interne o plângere pe numele lui Carmen și al lui Klaus Iohannis, pe motiv că aceștia nu au purtat masca de protecție în public, așa cum cere legea.

Bărbatul cere autorităților ca toți cetățenii să fie egali în fața legii, indiferent de statut, lucru prevăzut, de altfel, în Constituție.

Cel care a depus reclamație spune că în data de 10 octombrie, Klaus și Carmen Iohannis au participat la Sibiu la redeschiderea Catedralei Evanghelice, după procesul de reabilitare.

După ce au ieșit din biserică, niciunul dintre cei doi soți nu a purtat, pe stradă, masca de protecție. De precizat este că în acea perioadă, rata de infectare în Sibiu ajunsese la 8,5 la mie, iar masca de protecție era obligatorie în interior și în exterior.

Bărbatul din Sibiu a trimis o plângere către Ministerul Afacerilor Interne care îi vizează pe cei doi soți.

El a precizat că a observat că președintele și soția lui au sfidat legea.

”Nu poţi să ameninţi populaţia. De doi ani de zile suntem ameninţaţi – staţi în casă că vom avea morți, staţi în casă că e pandemie (…)

este o bătaie de joc la adresa populaţiei, care la cea mai mică încălcare a legii este sancționata. Conform Constituției României, toţi cetățenii trebuie să fie egali în faţa legii.

Știam de cazul doamnei Turcan (sancționata pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu – n.r), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancțiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat.

Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcționat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu. Poloția să aplice legea nediscriminatoriu pentru ca şi populaţia să vadă că nu contează ce funcţie ai, legea trebuie şi sper să fie aceeași pentru toţi”, a scris acesta.