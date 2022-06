Plajele din Grecia cu cei mai puțini români. Aici vei avea senzația că da, chiar ești în altă țară

Plajele din Grecia cu cei mai puțini români. Sunt locuri în care vei avea senzația că ești, cu adevărat, în altă țară. Grecia este destinația preferată de români. Cea mai vizitată zonă de coastă este Halkidiki, iar cea mai vizitată insulă este Thassos. Alte destinaţii insulare preferate de români sunt Creta, Lefkada, Rodos, Samothraki, Evia, Skiathos, Zakynthos, Corfu, Limnos, Mykonos, Santorini.

Un turist român a dorit să găsească o zonă în care să nu își întâlnească conaționali și au cerut sfaturi pe grupul Forum Grecia, de pe Facebook.

„Îmi puteți spune o regiune în Grecia unde merg cel mai puțin românii? Nu că aș avea ceva cu neamul nostru, dar aș vrea să am impresia că am plecat în concediu in străinătate.