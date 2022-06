Plaja urbană din România se redeschide. Este cea mai mare din toată Europa

Vara aceasta vine cu redeschiderea celei mai mari plaje urbană din Europa, Sands of Therme. De asemenea, tot aici se va organiza, în premieră, Campionatul Național de Aufguss 2022. Ce alte atracții veți mai găsi?

Therme București redeschide Sands of Therme

Vara a început în forță la Therme București. Pe 1 iunie a avut loc redeschiderea Sands of Therme, cea mai mare plajă urbană din Europa. Atât plajele, cât și alte facilitățile specifice parcurilor Therme, au fost reamenajate, iar acum sunt gata pentru a primit vizitatori.

De asemenea, cei care vor dori să savureze preparatele bucătăriei creative thai la restaurantul The Mango Tree, vor avea parte de un concept nou, un lounge cu un design futurist. Turiștii români și cei străini se pot bucura de facilitățile Sands of Therme 7 zile din 7.

Sands of Therme beneficiază de 30.000 mp de nisip fina, lături de sute de șezlonguri, hamacuri, bean bags și umbrare tip vela. Toto aici veți găsi mai multe baruri și facilități precum: Pool Bar, Icea Cream Studio, Akai Bar, Cocktail Bar sau The Grill by Therme.

Dacă nu sunteți fanii barurilor sau restaurantelor, vă puteți bucura de o plimbare pe plajă sau o vizită în parcurile Pangeea și Feng Shui, printre plante exotice și măslini.

Campionatul Național de Aufguss 2022, la Sands of Therme

În premieră în România, în perioada 7-9 iunie a avut loc Campionatul Național de Aufguss 2022. În total, 11 maeștri Aufguss s-au întrecut pentru titlul de reprezentanți ai României la Campionatul Internațional de Aufguss, care va avea loc în Olanda, în luna septembrie.

Reîntoarcerea la normalitate se observă și din afluxul de turiști străini care vizitează centrul premierelor și al recordurilor. Conform celui mai recent studiu Therme București, în perioada aprilie-mai 2022, peste 25% dintre vizitatorii Therme București au fost turiști străini. Aceștia au sosit din țări ca Italia, Spania, Israel, Marea Britanie, Franța, dar și Bulgaria sau Republica Moldova. Din declarațiile acestora, Therme București este un loc unic ca atmosferă, experiență și facililtăți, cu multe activități și atracții incluse în tariful de acces, o destinație exotică și accesibilă, aproape de casă, sau chiar poate cel mai relaxant loc în care au fost vreodată. Fie că au ales Therme pentru o zi de vacanță și răsfăț în doi, pentru distracția de pe toboganele zonei Galaxy sau chiar pentru o ieșire în gașcă, 9 din 10 vizitatori recomandă prietenilor și rudelor o experiență la Therme, a declarat Andrada Șeitan, director de comunicare Therme București.

Aufgussul este un spectacol realizat prin infuzarea uleiurilor esențiale naturale pe pietrele vulcanice încinse din saună. Maestrul distribuie căldura către cei din saună cu mișcări ale prosopului.

Citește și: Locul din România care arată ca stațiunile de lux din Austria și Elveția. Ai fost aici?