Plaja din România care concurează cu cele din Grecia. Toţi românii trebui să afle despre această destinaţie de vis

Atunci când ne gândim să mergem în concediu la mare este firesc să ne punem o întrebare. Care sunt cele mai bune plaje din România? Dacă nu știați, există o plajă care poate concura cu cele mai importante plaje, de exemplu din Grecia. Plaja Tuzla este plaja modestă care devine din ce în ce mai populară. Devine populară mai ales pentru cei care doresc să scape de muzica puternică și de fumul grătarului.

Plaja Tuzla concurează cu plajele din Grecia

Vara este din ce în ce mai greu să găsești o plajă liniștită pe litoralul românesc. Există o surpriză plăcută la jumătatea distanței dintre orașele Constanța și Mangalia. Orașul Tuzla este cunoscut doar pentru activitățile care au avut loc de ani de zile pe aerodromul local.

Puțină lume știe că aici există Plaja Tuzla, o plajă sălbatică. Plaja este protejată de o stâncă înaltă. Tot aici există unul din cele mai vechi faruri de pe malul mării românești. Sălbatica plajă Tuzla se află la 22 km sud de Constanța.

Drumul către plaja Tuzla este pavat până la marginea satului și apoi continuă cu un drum prăfuit. Odată ce ați ajuns, vă puteți bucura de soare și de apa verde de smarald și turcoaz. Pe plajă există mai multe corturi, cazemate și câteva barăci de pescari. Aici puteți servi mâncăruri de pește simple și delicioase, pentru prețuri cuprinse între 10 și 30 de lei.

Pentru amatorii și de alte bucate, pe plaja Tuzla, vara, exista și o tavernă adusă din Eforie Sud. Anual, aproximativ 3.000 de turiști vin la plaja Tuzla. Vizitatorii pot găsi cazare la casele localnicilor, cu prețuri de 100 lei pe noapte, sau pot găsi cazare direct pe plajă, la cort.

Turiștii au parte aici de singurul festival de rock alternativ desfășurat pe o plajă

Nisip fin, vegetație și umbră, o plajă încă sălbatică, pescari de la primele ore ale dimineții și apă verde-turcoaz, asta este plaja Tuzla. În afară de sălbăticie, plaja Tuzla oferă turiștilor amatori de muzică alternativă și singurul festival de rock alternativ desfășurat pe o plajă.

Aici va avea loc a doua ediție a festivalului „Living Rock”, dedicat tuturor pasionaților alternativi. Fie că este vorba de muzică, destinații de vacanță, preferințe gastronomice sau activități de agrement, plaja Tuzla le are pe toate.

Festivalul, în acest an, se desfășoară în weekendul 20-22 august. Pe scena festivalului au fost anunțate unele dintre cele mai îndrăgite trupe românești de rock alternativ. Vita de Vie, Byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers și Grimus au confirmat prezența, iar lista artiștilor poate continua.

„Ne obișnuim în continuare cu noul normal, care este fie utopic, fie distopic. Este un moment bun pentru a face o pauză binemeritată și pentru a experimenta din nou cum se simte un festival. Formațiile sunt dornice să cânte. Publicul abia așteaptă să le asculte. Căutăm cu toții alternative pentru vacanța de vară. Așa că un festival de muzică alternativă pe o plajă ar fi cea mai bună alegere. În plus față de gama de muzică underground, Living Rock va fi în mod clar un eveniment spre deosebire de mare. Vrem un festival atent la localnici, dar mai ales cu acel loc unic. Vrem să trăim rock, dar alternativ, astfel încât, atunci când plecăm, plaja Tuzla să rămână la fel de sălbatică, apa să fie la fel de turcoaz și nisipul la fel de fin precum am găsit-o. ”, declară Ilinca Ghișoiu, reprezentantul Maitreya Events.

Așa că aveți toate ingredientele unei vacanțe de vis pe plaja Tuzla, cu apă curată, muzică bună și aer curat.