Plaja din Grecia în care apa s-a îngălbenit subit. Cum explică oamenii fenomenul: „Nu faceți baie”

Dintotdeauna, plajele din stațiunile grecești au atras milioane de turiști, în fiecare an, datorită condițiilor incredibile pe care resorturile de pe insule le pun la dispoziția clienților săi. Cu toate acestea, recent, pe una dintre cele mai populare insule din Grecia s-a descoperit o zonă unde apa mării a devenit galbenă. Turiștii s-au speriat. Care ar fi cauza.

În ultimii 10 ani de zile, tot mai mulți români au ales să-și petreacă vacanțele pe insulele grecești, renumite pentru nisipul lor fin și marea cu apă cristalină. Ei bine, lucrurile s-au speriat în Lefkada, acolo unde câțiva turiști români au semnalat anumite probleme, pe grupurile formate pe rețelele sociale.

Potrivit spuselor acestora, mai mulți turiști s-au confruntat cu un incident inedit, atunci când au observat că apa de la mal a căpătat culoarea galbenă, arătând de parcă tocmai a avut loc o devărsare de deșeuri.

„Are cineva idee de ce apa mării din Mikros Gialos arată așa? Este galbenă spre portocaliu și arată ca o devărsare de deșeuri. Am întrebat salvamarul și a spus ca e din cauza plantelor din larg, că se mai întâmplă din când în când și că dispare după câteva ore.

Cică dacă ar fi fost un pericol, așa cum s-a întâmplat în urmă cu mai mult timp, ar fi scos toată lumea din apă. A zis că nu prezintă niciun pericol pentru piele. So, what can i say. Mă duc la Afteli”, a scris un turist român pe Facebook.